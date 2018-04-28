США могут увеличить военное присутствие в Польше

28 апреля 2018 10:51

Глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил о готовности американского руководства к переговорам по наращиванию своего военного присутствия и увеличению числа военных на территории Польши. Текст его заявления размещен на сайте Пентагона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Польша - наш союзник по НАТО. Мы принимаем войска в НАТО в соответствии с потребностями безопасности. Поэтому мы всегда открыты для подобных дискуссий",-сказал Мэттис.

Это заявление он сделал перед встречей с министром обороны Польши Мариушем Блащаком.

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