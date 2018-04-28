Трамп назвал работу репортера великой профессией

Президент США Дональд Трамп на встрече с начинающими журналистами в Белом доме заявил, что репортер это великая профессия. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он спросил у участников встречи, "кто хочет стать репортерами". Как отмечается, все присутствующие подняли руки.

"Все они хотят быть репортерами, вы можете в это поверить? Это будущее, не так ли? Это будущее. Это великая профессия", - сказал Трамп.

Ранее Трамп принял в Овальном кабинете Белого дома детей журналистов президентского пула.

Как отмечалось, президент удивился, что журналисты смогли воспитать детей.

Он также поинтересовался, собираются ли дети продолжить карьеру своих родителей.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook