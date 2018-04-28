Трамп назвал работу репортера великой профессией

28 апреля 2018 10:44

Президент США Дональд Трамп на встрече с начинающими журналистами в Белом доме заявил, что репортер это великая профессия. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он спросил у участников встречи, "кто хочет стать репортерами". Как отмечается, все присутствующие подняли руки.

"Все они хотят быть репортерами, вы можете в это поверить? Это будущее, не так ли? Это будущее. Это великая профессия", - сказал Трамп.

Ранее Трамп принял в Овальном кабинете Белого дома детей журналистов президентского пула.

Как отмечалось, президент удивился, что журналисты смогли воспитать детей.

Он также поинтересовался, собираются ли дети продолжить карьеру своих родителей.

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