Тюремный охранник, принесший заключённым воду, сам оказался заперт в камере - ВИДЕО

Кадры, снятые камерой слежения в тюрьме города Аурангабад (Индия), выглядят почти как отрывок из криминального боевика, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Двое заключённых, пожаловавшихся на то, что им нездоровится, были переведены в тюремную больницу, но, как быстро выяснилось, недомогание было всего лишь уловкой. Рано утром мужчины попросили у охранника воды, но тот, принеся им попить, оказался слишком беспечным и невнимательным, за что и поплатился.

Один из заключённых выскочил из камеры и избил сотрудника тюрьмы, после чего незадачливый охранник сам оказался заперт за решёткой, а узники благополучно выскочили наружу.

Правда, один из беглецов недолго радовался свободе, ведь его быстро поймали подоспевшие врачи. А вот второй заключённый оказался куда удачливее - он сумел скрыться, и его поиски пока ни к чему не привели.

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