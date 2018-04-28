Тяжелое ДТП в Индии, много погибших

28 апреля 2018 11:07

По меньшей мере девять человек погибли, семь получили ранения в результате ДТП с участием грузовика на севере Индии. Об этом пишет издание New Indian Expressсо ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу утром недалеко от города Шахджаханпур в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Пострадавшие отправлены в ближайшую больницу.

По предварительной версии полиции, водитель грузовика не справился с управлением из-за превышения скорости.

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