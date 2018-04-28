Сына экс-президента Гвинеи арестовали за рабовладельчество
Полиция американского штата Техас арестовала 57-летнего Мохамеда Туре, сына первого президента Гвинеи Ахмеда Секу Туре. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Минюст США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Мужчину обвиняют в том, что он вместе со своей женой в течение 16 лет держал девушку в рабстве. Следствие пришло к выводу, что девочку привезли из Гвинеи в США в 2000 году, когда ей было всего пять лет. Через несколько лет ее заставили заботиться о детях семейной пары и выполнять работу по дому.
Отмечается, что девушка подвергалась побоям и психологическому давлению. Она не ходила в школу, не знала английский, была вынуждена спать на голом полу. В августе 2016 года рабыня сбежала из дома при помощи соседей. Супруги свою вину отрицают, заявляя, что девушка считалась членом семьи и воспитывалась как дочь.
За использование рабского труда паре грозит до 20 лет тюрьмы.
Ахмед Секу Туре был первым президентом Гвинеи. Он занимал свой пост с 1958 до 1984 года.
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