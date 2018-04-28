Парень хотел поразить девушку меткостью, но попал ей в глаз - ВИДЕО
Американка из Нью-Йорка попросила своего бойфренда продемонстрировать ей меткость и бросить дротик в стену возле нее. Пьяный парень был не против, однако его попытка была не успешной: вторым ударом он попал прямо в глазное яблочко своей настойчивой подруге, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
Известно, что этот незаурядный инцидент случился в одном из баров Нью-Йорка.
На видео слышно, как девушка подначивает и оскорбляет парня, который не решается бросить дротик. Неудивительно, что второй бросок дался ему гораздо легче.
Сразу после случившегося девушку доставили в больницу. О ее состоянии пока ничего не известно. В комментариях к видео пользователи отметили, что оба участника ролика не отличаются особым умом, поэтому итог развлечения было нетрудно предсказать заранее.
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