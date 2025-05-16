В Китае составили рейтинг самых качественных гибридных автомобилей

Опубликован топ-10 качественных гибридных автомобилей по версии китайцев. Государственная платформа Китайская ассоциация качества автомобилей составила рейтинг наименее проблемных гибридов, на которые поступило меньше всего жалоб от владельцев. Количество жалоб конвертируется в штрафные баллы, соответственно, чем меньше баллов, тем выше модель в рейтинге.

Как передает Day.Az, эксперты оценили качество 95 автомобилей, представленных в КНР, и установили, что средний показатель качества у них составил 187 баллов.

На рейтинг обратил внимание портал "Китайские автомобили", который опубликовал данные о качестве.

На первом месте с наименьшим количеством штрафных баллов оказался Voyah Free, который занял четвертое место в общем зачете с результатом 151 балл. Следом идут Voyah Dream и Wey 80, которые набрали 152 балла. Ниже в рейтинге разместился кроссовер Landian E5, на базе которого построен Evolute i-Space, за ним идут Aito M5 (159 баллов), "старший" Aito M7 (163 балла) и Wey 05.

Замыкают рейтинг Avatr 07 (169 баллов), а также Skywell HT-i. На десятом месте оказался Wey 7 концерна Great Wall, его результат - 175 штрафных баллов.

В абсолютном рейтинге лидером стал седан Mazda EZ-6 (145 баллов), который производится на совместном предприятии с Changan. Вторая строчка досталась кроссоверу GAC ES9, который набрал те же 145 баллов. На третьем месте оказался Tank 300 Hi4-T (146 баллов).

В аутсайдерах остались минивэн JAC Refine RF8 PHEV (237 баллов), Forthing Xinghai V9 (246 баллов), а также Maxus Mifa 7 (257 баллов).