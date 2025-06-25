Назван самый популярный автомобиль в Европе

Хетчбэк Renault Clio по итогам мая 2025 года стал лидером европейского авторынка, сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на данные исследовательской компании JATO Dynamics, передает Day.Az.

"Так, продажи Renault Clio в Европе в конце весны составили 21 163 машины - на 12% больше, чем в мае прошлого года. Второе место занял хэтчбек Dacia Sandero, чья реализация выросла на 3%, достигнув 19 948 единиц. На третьей строчке оказался кроссовер Volkswagen T-Roc с результатом 18 420 проданных автомобилей (-10%)", - сообщает агентство.