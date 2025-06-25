https://news.day.az/autonews/1763368.html Назван самый популярный автомобиль в Европе Хетчбэк Renault Clio по итогам мая 2025 года стал лидером европейского авторынка, сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на данные исследовательской компании JATO Dynamics, передает Day.Az. "Так, продажи Renault Clio в Европе в конце весны составили 21 163 машины - на 12% больше, чем в мае прошлого года.
Назван самый популярный автомобиль в Европе
Хетчбэк Renault Clio по итогам мая 2025 года стал лидером европейского авторынка, сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на данные исследовательской компании JATO Dynamics, передает Day.Az.
"Так, продажи Renault Clio в Европе в конце весны составили 21 163 машины - на 12% больше, чем в мае прошлого года. Второе место занял хэтчбек Dacia Sandero, чья реализация выросла на 3%, достигнув 19 948 единиц. На третьей строчке оказался кроссовер Volkswagen T-Roc с результатом 18 420 проданных автомобилей (-10%)", - сообщает агентство.
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