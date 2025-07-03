Китайский автопром наращивает влияние в Центральной Европе

Chery, крупнейший экспортер легковых автомобилей из Китая, официально вышел на чешский, словацкий и польский рынки в рамках партнерского соглашения с региональным офисом Astana Motors.

Как сообщает Day.Az, продажи в этих странах должны начаться этой осенью. Компания объявила об этом в пресс-релизе. Первыми моделями, доступными в Чехии, Словакии и Польше станут внедорожники Chery Tiggo 7 и Chery Tiggo 8 в версиях с подключаемым гибридом и с традиционными бензиновыми двигателями.

"Мы видим стабильный спрос на экологически чистые и доступные автомобили и хотим предложить чешским клиентам современные гибридные кроссоверы, которые сочетают в себе передовые технологии, экономичную эксплуатацию и высокий комфорт", - сказал директор Chery в Праге Алекс Чжан, передают местные СМИ.

Chery работает в более чем 110 странах и регионах. На сегодняшний день у компании более 15 млн пользователей, в том числе 4,5 млн за пределами Китая. В рамках своей продолжающейся международной экспансии Chery запустит серийные модели семейства Tiggo на нескольких европейских рынках в конце текущего года.