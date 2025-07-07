Ferrari анонсировала «летающую» яхту без двигателя

Итальянский автопроизводитель Ferrari работает над 30-метровой гоночной яхтой Hypersail, которая будет способна буквально летать над водой и станет полностью энергонезависимой.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание New Atlas.

Вдохновением для проекта послужил успех гиперкаров Ferrari в гонках на выносливость, таких как "24 часа Ле-Мана". Как и автомобили бренда, судно создается для скорости. Благодаря технологии подводных крыльев (фойлов), кузов яхты будет полностью подниматься из воды, что кардинально снижает сопротивление и позволяет развивать скорость около 93 км/ч. Габариты судна сделают его крупнейшей в мире полностью фойловой монокорпусной яхтой.

Другой особенностью Hypersail станет ее полная энергетическая автономность. Для работы всех систем, включая управление крыльями, килем, рулем, а также бортовые компьютеры, будет использоваться исключительно энергия солнца, ветра и кинетическая энергия. Проект не предусматривает наличия резервного двигателя или других традиционных источников питания.

За разработку концепции отвечает известный французский морской архитектор Гийом Вердье. Его инженерное решение основано на стабилизации "полета" яхты на трех точках опоры, что должно обеспечить устойчивость даже на большой волне.

Председатель правления Ferrari Джон Элканн отметил, что пока не решено, в каких соревнованиях судно примет участие. По его словам, проект создан для экспериментов и выходит за рамки существующих гоночных правил.

В настоящее время строительство яхты ведется в Италии. Завершение прототипа и начало морских испытаний запланированы на 2026 год.