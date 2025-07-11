https://news.day.az/autonews/1767076.html В Китае озаботились летающими автомобилями - ВИДЕО В Китае всерьез озаботились летающими автомобилями. Как передает Day.Az, в стране активно инвестирует в разработку воздушного транспорта нового поколения, рассматривая его как ключевой элемент будущей мобильности.
В Китае озаботились летающими автомобилями - ВИДЕО
В Китае всерьез озаботились летающими автомобилями.
Как передает Day.Az, в стране активно инвестирует в разработку воздушного транспорта нового поколения, рассматривая его как ключевой элемент будущей мобильности.
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