Названы самые надежные подержанные немецкие кроссоверы

Портал TopSpeed составил рейтинг, в который вошли десять самых надежных немецких кроссоверов.

Как передает Day.Az, возглавил список кроссовер Mini Cooper Countryman 2021 года выпуска, надежность которого оценили в 84 балла из 100 возможных. Второе место в списке занял BMW X2 2020 года выпуска с таким же рейтингом надежности - 84 балла из 100. На третьем месте оказался Mercedes-Benz GLA 2020 модельного года с оценкой на уровне 82 баллов из 100.

В топ-10 самых надежных немецких кроссоверов с пробегом также вошли BMW X5 2020 года, Porsche Macan 2021 года, BMW X3 2020 года, Porsche Cayenne 2019 года, BMW X1 2020 года, Volkswagen Tiguan 2020 года, Audi Q3 2020 года.