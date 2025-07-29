Ferrari купила Xiaomi SU7 Ultra

Итальянская Ferrari приступила к изучению китайского электромобиля Xiaomi SU7 Ultra на собственном заводе в Маранелло. Китайский автомобиль был замечен на заводе компании, что подтверждает факт его доставки в рамках внутреннего тестирования.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал CarNewsChina (CNC).

Предполагается, что Xiaomi SU7 Ultra используется Ferrari для анализа архитектурных и технологических решений для разработке собственного электрокара, запуск которого намечен на конец 2025 года. Xiaomi SU7 Ultra привлек внимание итальянского автопроизводителя не только своим ярким позиционированием - мощностью 1548 л.с. и рекордным временем прохождения круга на трассе Нюрбургринг среди серийных электромобилей (7:04.957), - но и высоким уровнем технологической проработки.

В прошлом представители Ferrari уже посещали штаб-квартиру Xiaomi, где обсуждались возможные направления сотрудничества, в том числе в области высокопроизводительных электрических силовых агрегатов.

В Маранелло прибыл замаскированный прототип SU7 Ultra с визуальными элементами, имитирующими выхлопную систему, что может указывать на эксперименты с акустическим сопровождением движения электрокара, что является важным аспектом пользовательского опыта премиальных электрокарах.

Интерес Ferrari к китайским технологическим решениям стал еще одним свидетельством растущего влияния игроков из Китая на глобальный автопром. В июле аналогичный шаг предприняла Hyundai Motor, которая приобрела Xiaomi SU7 для последующего анализа на базе своего исследовательского центра в Сеуле.