Ürək-damar xəstəliklərinin əsas səbəbi bu imiş...
Ürək-damar xəstəliklərinin yaranmasında ən mühüm amillərdən biri düzgün qidalanmamaqdır. Gündəlik istehlak edilən bir çox məhsul bədəndə pis xolesterin (LDL) səviyyəsini artıraraq damarların tıxanmasına səbəb ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərə görə, əsas təhlükə kolbasa və qırmızı ətdən çox, tərkibində trans yağlar və həddindən artıq şəkər olan müasir rahat qidalardan qaynaqlanır. Marketlərdə geniş yayılmış hazır tortlar, qablaşdırılmış qəlyanaltılar, fast food məhsulları və sənaye üsulu ilə hazırlanan çörəklər trans yağlarla zəngindir. Bu yağlar pis xolesterini artırır, yaxşı xolesterini isə azaldaraq ürək-damar sisteminə ciddi zərər vurur.
Mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər ki, belə məhsulların tez-tez istifadəsi damar divarlarını aşındırır, tıxanma prosesini sürətləndirir.
Rafine şəkər qan şəkərini sürətlə yüksəldir, insulin müqaviməti yaradır və damarların daxili qatını zədələyir. Həkimlər şəkər istehlakını azaltmağı və aşağıdakı alternativlərə üstünlük verməyi tövsiyə edirlər:
Bal - ürək əzələsini gücləndirir, damar divarlarını dəstəkləyir.
Təzə meyvələr (üzüm, çiyələk, albalı) - yüksək lif tərkibi qlükozanın mənfi təsirini azaldır.
Qurudulmuş meyvələr (quru ərik, xurma, kişmiş) - xolesterolu təmizləyir, infarkt riskini azaldır.
Tünd şokolad - tərkibindəki epikateşin damarların daxili qişasını yaxşılaşdırır, qan təzyiqini aşağı salır.
Mütəxəssislərin fikrincə, spirt qanın laxtalanmasını artırır, ürək döyüntüsünü sürətləndirir, təzyiqi yüksəldir və ateroskleroz riskini artırır. Tez-tez spirt qəbulu ürək əzələsinə zərbə vurur.
Duzun həddindən artıq qəbulu isə qan damarlarını daraldır, qan təzyiqini artırır və infarkt riskini yüksəldir. Xüsusilə işlənmiş qidalarda gizli duz təhlükəsinə diqqət yetirmək vacibdir.
Kartof püresi, ağ düyü və makaron kimi yüksək glisemik indeksli qidalar qan şəkərini sürətlə artıraraq damar sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Mütəxəssislər daha sağlam alternativlərin seçilməsini tövsiyə edir.
