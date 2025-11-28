ARAS istifadəyə verildikdən sonra büdcəyə 300 min manatdan çox əlavə gömrük ödənişi daxil olub
Risk Analiz Sisteminin (ARAS) istifadəyə verilməsindən sonra cari ildə 300 min manatdan çox əlavə gömrük ödənişləri dövlət büdcəsinə daxil olub.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Hava Nəqliyyatı Baş Gömrük idarəsinin Logistika Mərkəzinin Gömrük Postunun rəisi Rövşən Mahmudzadə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
O vurğulayıb ki, ay ərzində bağlamalarla bağlı yarım milyon manatdan çox gömrük ödənişi büdcəyə daxil olur.
Bundan başqa, gömrük nümayəndəsi qeyd edib ki, gün ərzində orta hesabla 20-25 min bağlama gömrük nəzarətindən keçirilir.
Onun sözlərinə görə, bu ildən Risk Analiz Sistemi (ARAS) vasitəsilə poçt bağlamalarına gömrük nəzarəti həyata keçirilir:
"Gömrük yoxlamaları risk əsaslı sistem vasitəsilə təşkil olunur. Daşıyıcı şirkətlər tərəfindən həmin bağlamalar gömrük yoxlamasına təqdim olunur. Yoxlamalar zamanı aşkarlanan qanunsuz faktlara əsasən səhv bəyan etmələr daxildir. Söhbət vətəndaşlar tərəfindən gömrük dəyərinin səhv bəyan edilməsindən gedir. Buraya həmçinin malların saylarının düzgün göstərilməməsi daxildir. Gün ərzində orta hesabla 20-25 min bağlama gömrük nəzarətindən keçirilir və buraxılışı təmin olunur".
