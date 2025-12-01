Məqsədimiz ictimai iştirakçılığı gücləndirmək və büdcə siyasətinin şəffaflığını artırmaqdır – İnqilab Əhmədov
Azərbaycanın Maliyyə Nazirliyi yanında İctimai Şura ictimaiyyətlə effektiv dialoqun qurulmasına, büdcə sənədlərinin şəffaflığının yaxşılaşdırılmasına, maliyyə sahəsində aparılan islahatların dəstəklənməsinə, eləcə də ictimai iştirakçılıq indeksinin artırılmasına və ölkənin maliyyə siyasəti ətrafında müzakirələrin canlandırılmasına diqqət yönəldəcək.
Bunu Trend-ə açıqlamasında tanınmış azərbaycanlı iqtisadçı-ekspert İnqilab Əhmədov bildirib.
Belə ki, o, bu gün Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi yanında İctimai Şuranın sədri seçilib.
Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi yanında İctimai Şuranın tərkibi və fəaliyyət prioritetləri
İ. Əhmədovun sözlərinə görə, ölkədə ictimai təşkilatlar və ictimai iştirakçılıq haqqında qanun mövcuddur.
"Müxtəlif nazirliklərdə artıq belə strukturlar - İctimai Şuralar fəaliyyət göstərir, Maliyyə Nazirliyi isə bu prosesə bir qədər gec qoşuldu. Hesab edirəm ki, Şuranın tərkibi kifayət qədər güclüdür - müxtəlif təcrübəyə malik mütəxəssislər var və yaxşı potensialımız mövcuddur. Mən öz peşəkar fəaliyyətimdə və akademik işlərimdə dövlət maliyyəsi sahəsinə fokuslanmışam, dövlət maliyyəsinin əsas operatoru isə, təbii ki, Maliyyə Nazirliyidir. Buna görə də onun məqsədlərinə, vəzifələrinə və prioritetlərinə yaxşı bələdəm.
İlk növbədə, həmkarlarla birlikdə ictimaiyyətlə effektiv dialoqun necə qurulacağını düşünəcəyik ki, maliyyə və fiskal strategiya, büdcə şəffaflığı üzrə rəy və təkliflər ala bilək. Təxminən 20 ildir büdcə şəffaflığı üzrə beynəlxalq təşkilatda ekspertəm və son illərdə böyük nailiyyətlərimiz olub. Lakin ictimai iştirakçılıq sahəsində hələ inkişaf üçün imkanlar var, mövcud problemləri gücləndirib yaxşılaşdıracağıq. Məqsədimiz Şuranın fəaliyyətinin nəticələrinin ictimai iştirakçılıq indeksinin yüksəlməsində əks olunmasıdır", -deyə İctimai Şuranın sədri bildirib.
O qeyd edib ki, bundan əlavə, uzunmüddətli büdcə məqsədləri, orta müddətli prioritetlər, büdcə planlaşdırılması və fiskal siyasət baxımından aparılan islahatları izləmək də planlaşdırılır.
"Xüsusi diqqəti mühasibat və audit istiqamətlərinə ayıracağıq - bu sahələr üzrə mütəxəssislərimiz var. Şuranın tərkibi kifayət qədər müxtəlifdir: makroiqtisadçılar, nəzəriyyəçilər, vətəndaş cəmiyyəti fəalları və media mütəxəssisləri təmsil olunur. Ümid edirəm ki, effektiv birgə işi qurmağı bacaracağıq", - İ. Əhmədov deyib.
Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi yanında İctimai Şuranın məqsədləri
O əlavə edib ki, son illərdə Maliyyə Nazirliyi öz veb-saytında büdcə sənədlərinin həcmini və əlçatanlığını əhəmiyyətli dərəcədə artırıb, hesabatlılıq yaxşılaşıb və bu, şəffaflıq istiqamətində ciddi irəliləyişdir.
"Lakin diqqət tələb edən məqamlar qalır: bütün sənədlər ictimaiyyət üçün həmişə kifayət qədər əlçatan və rahat formada təqdim olunmur. Büdcə - iqtisadçılar üçün anlaşılan, amma bütün vətəndaşlar üçün çətin olan texniki sənəddir. Şuranın vəzifəsi - onun əlçatan formada təqdim olunma yollarını tapmaqdır. Mövcud vəziyyəti qiymətləndirməyi, təqdim olunan məlumatların həcminin və keyfiyyətinin artırılması üzrə prioritetləri müəyyənləşdirməyi planlaşdırırıq. Bu, ümumi maliyyə siyasəti üzrə məlumatları da əhatə edəcək. Şəffaflıq yalnız geniş ictimaiyyət üçün deyil, həm də mütəxəssislər üçün vacibdir: analitiklər və ekspertlər dəqiq məlumatlar əsasında alternativ fikirlər və təkliflər formalaşdıra bilməlidirlər", - İctimai Şuranın sədri bildirib.
O həmçinin qeyd edib ki, müasir postneft dövründə keyfiyyətli, şəffaf və eyni zamanda sabit maliyyə siyasəti son dərəcə vacibdir.
"Cəmiyyətin ictimai şuralardan gözləntiləri həmişə onların real fəaliyyəti ilə müqayisədə daha yüksək olur. Biz ambisiyalı hədəflər qoymuşuq və bu planı xeyli yüksəltmək istəyirik. Məqsədimiz - ictimaiyyətin Şuranın fəaliyyətinin real nəticələrini görməsini təmin etməkdir: dialoqun, müzakirələrin, büdcə və maliyyə siyasəti ətrafında diskussiyaların artması. Şurada media nümayəndələrinin olması şəffaflıq və ictimai iştirakçılığın aktivləşdirilməsi baxımından çox önəmlidir.
Mən media sahəsini yaxşı tanıyıram, ona görə də bazar üçün keyfiyyətli analitika və informasiyanın nə qədər əhəmiyyətli olduğunu anlayıram. İstəyirik ki, Şuranın fəaliyyəti müzakirələri gücləndirsin və ölkənin maliyyə siyasətinin effektivliyini artırsın", - İ. Əhmədov yekunlayıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре