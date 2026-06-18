https://news.day.az/azerinews/1842230.html Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın sabit, uğurlu inkişafı var Azərbaycanın sabit, uğurlu inkişafı var. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının açılış mərasimində çıxışında söyləyib.
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın sabit, uğurlu inkişafı var
Azərbaycanın sabit, uğurlu inkişafı var.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının açılış mərasimində çıxışında söyləyib.
Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, bu, həyata keçirdiyimiz milli maraqlara əsaslanan siyasətin, qlobal səhnədə bütün iştirakçılarla olan münasibətlərin inkişafının və bizim uğurlu inkişafımızın nümayişidir.
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