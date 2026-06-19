https://news.day.az/azerinews/1842508.html Kriptovalyuta almaq istəyənlərə VACİB XƏBƏR Kapitallaşmasına görə ilk iki kriptovalyutanın - "Bitcoin" və "Ethereum"un (ETH) dəyəri eniş nümayiş etdirir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Binance platformasının məlumatlarında bildirilib. Saat 06:21-ə olan məlumata görə, "Bitcoin"in qiyməti 2,57% azalaraq 62 977 ABŞ dollarına düşüb.
Kriptovalyuta almaq istəyənlərə VACİB XƏBƏR
Kapitallaşmasına görə ilk iki kriptovalyutanın - "Bitcoin" və "Ethereum"un (ETH) dəyəri eniş nümayiş etdirir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Binance platformasının məlumatlarında bildirilib.
Saat 06:21-ə olan məlumata görə, "Bitcoin"in qiyməti 2,57% azalaraq 62 977 ABŞ dollarına düşüb. Ethereumun məzənnəsi isə 2,77% geriləyərək 1 707 dollara enib.
"CoinMarketCap"ın 19 iyun tarixinə olan məlumatına əsasən, ümumi kriptovalyuta bazarının kapitallaşması 2,17 trilyon ABŞ dolları təşkil edib. Bunun 1,26 trilyon dolları (58,1%) "Bitcoin"in, 205,8 milyard dolları (9,5%) isə "Ethereum"un payına düşür.
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