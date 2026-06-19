https://news.day.az/azerinews/1842769.html Azərbaycan-Ermənistan sərhədində zəlzələ olub Azərbaycan-Ermənistan sərhədində zəlzələ olub. Bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib. Bildirilib ki, yerli vaxtda 19:17-də qeydə alınan yeraltı təkanın maqnitudası 3,5, dərinliyi 6 km olub.
Azərbaycan-Ermənistan sərhədində zəlzələ olub
Azərbaycan-Ermənistan sərhədində zəlzələ olub.
Bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, yerli vaxtda 19:17-də qeydə alınan yeraltı təkanın maqnitudası 3,5, dərinliyi 6 km olub.
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