Azərbaycan-Ermənistan sərhədində zəlzələ olub

Azərbaycan-Ermənistan sərhədində zəlzələ olub.

Bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.

 

Bildirilib ki, yerli vaxtda 19:17-də qeydə alınan yeraltı təkanın maqnitudası 3,5, dərinliyi 6 km olub.