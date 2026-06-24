https://news.day.az/azerinews/1843717.html Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti bu tarixə qədər uzadıldı Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti qərar qəbul edib.
Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti bu tarixə qədər uzadıldı
Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti qərar qəbul edib.
Bildirilib ki, koronavirus (COVİD-19) infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2026-cı il 1 oktyabr saat 06:00-dək uzadılıb.
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