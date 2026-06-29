Konqoda Eboladan ölənlərin sayı 360 nəfərə çatıb

Konqoda Ebola qızdırmasına yoluxma hallarının sayı 1 274-ə çatıb.

Day.Az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, Ebola qızdırmasının yayıldığı vaxtdan etibarən 360 ölüm halı qeydə alınıb.