https://news.day.az/azerinews/1844777.html Konqoda Eboladan ölənlərin sayı 360 nəfərə çatıb Konqoda Ebola qızdırmasına yoluxma hallarının sayı 1 274-ə çatıb. Day.Az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, Ebola qızdırmasının yayıldığı vaxtdan etibarən 360 ölüm halı qeydə alınıb.
Konqoda Eboladan ölənlərin sayı 360 nəfərə çatıb
Konqoda Ebola qızdırmasına yoluxma hallarının sayı 1 274-ə çatıb.
Day.Az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, Ebola qızdırmasının yayıldığı vaxtdan etibarən 360 ölüm halı qeydə alınıb.
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