https://news.day.az/azerinews/1845376.html Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün Cənubi Qafqazda əsas ticarət tərəfdaşıdır Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün Cənubi Qafqazda əsas ticarət tərəfdaşıdır. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayenlə mətbuata bəyanatında deyib. Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, ticarətin 70 faizdən artığı məhz Azərbaycanın payına düşür.
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün Cənubi Qafqazda əsas ticarət tərəfdaşıdır
Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün Cənubi Qafqazda əsas ticarət tərəfdaşıdır.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayenlə mətbuata bəyanatında deyib.
Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, ticarətin 70 faizdən artığı məhz Azərbaycanın payına düşür.
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