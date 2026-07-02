457 m hündürlükdən yıxılan qadın sağ qaldı

ABŞ-də bir qadın Şasta dağında 1500 fut (təxminən 457 m) hündürlükdən yıxılaraq sağ qalmağı bacarıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "CBS News" məlumat yayıb. 

31 yaşlı alpinist üç nəfərlik qrupla dağa dırmanıb.  1500 fut yol qərq edən qadın anidən yıxılıb. Qrup üzvləri onu huşsuz vəziyyətdə tapıblar.  

Qeyd olunur ki, qadın sadəcə bir neçə xəsarət alıb. Kaliforniya Yol Patrul Xidmətinin əməkdaşları onu dağdan uğurla təxliyə ediblər.  