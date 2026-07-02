https://news.day.az/azerinews/1845557.html 457 m hündürlükdən yıxılan qadın sağ qaldı ABŞ-də bir qadın Şasta dağında 1500 fut (təxminən 457 m) hündürlükdən yıxılaraq sağ qalmağı bacarıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "CBS News" məlumat yayıb. 31 yaşlı alpinist üç nəfərlik qrupla dağa dırmanıb. 1500 fut yol qərq edən qadın anidən yıxılıb. Qrup üzvləri onu huşsuz vəziyyətdə tapıblar.
457 m hündürlükdən yıxılan qadın sağ qaldı
ABŞ-də bir qadın Şasta dağında 1500 fut (təxminən 457 m) hündürlükdən yıxılaraq sağ qalmağı bacarıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "CBS News" məlumat yayıb.
31 yaşlı alpinist üç nəfərlik qrupla dağa dırmanıb. 1500 fut yol qərq edən qadın anidən yıxılıb. Qrup üzvləri onu huşsuz vəziyyətdə tapıblar.
Qeyd olunur ki, qadın sadəcə bir neçə xəsarət alıb. Kaliforniya Yol Patrul Xidmətinin əməkdaşları onu dağdan uğurla təxliyə ediblər.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре