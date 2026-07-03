https://news.day.az/azerinews/1845708.html Bakıda 79 yaşlı kişi yıxılaraq öldü Bakının Nərimanov rayonunda evində yıxlan 79 yaşlı kişi xəstəxanada ölüb. Day.Az xəbər verir ki, iyunun 28-də 1947-ci il təvəllüdlü Əmralı Şirəliyev yaşadığı evdə ehtiyatsızlıqdan yıxılaraq xəsarət alıb. Xəstəxanaya yerləşdirilən Ə.Şirəliyev ötən gün orada ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Bakıda 79 yaşlı kişi yıxılaraq öldü
Bakının Nərimanov rayonunda evində yıxlan 79 yaşlı kişi xəstəxanada ölüb.
Day.Az xəbər verir ki, iyunun 28-də 1947-ci il təvəllüdlü Əmralı Şirəliyev yaşadığı evdə ehtiyatsızlıqdan yıxılaraq xəsarət alıb.
Xəstəxanaya yerləşdirilən Ə.Şirəliyev ötən gün orada ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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