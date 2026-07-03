Bakıda 79 yaşlı kişi yıxılaraq öldü

Bakının Nərimanov rayonunda evində yıxlan 79 yaşlı kişi xəstəxanada ölüb.

Day.Az xəbər verir ki, iyunun 28-də 1947-ci il təvəllüdlü Əmralı Şirəliyev yaşadığı evdə ehtiyatsızlıqdan yıxılaraq xəsarət alıb.

Xəstəxanaya yerləşdirilən Ə.Şirəliyev ötən gün orada ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.