Sabah çimərliyə gedənlər üçün

Abşeron çimərliklərində iyulun 5-də cənub-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 23-24, cənub çimərliklərində (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) 24-25 dərəcə isti olacaq.