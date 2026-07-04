https://news.day.az/azerinews/1845966.html Sabah çimərliyə gedənlər üçün VACİB XƏBƏR Abşeron çimərliklərində iyulun 5-də cənub-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.
Sabah çimərliyə gedənlər üçün VACİB XƏBƏR
Abşeron çimərliklərində iyulun 5-də cənub-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.
Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.
Qeyd olunub ki, dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 23-24, cənub çimərliklərində (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) 24-25 dərəcə isti olacaq.
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