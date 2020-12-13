Тбилисский музей фотографии проведет онлайн мероприятие для азербайджанцев

16 декабря в 19:30 Южно-Кавказский передвижной музей фотографии в онлайн-формате проведет лекцию для азербайджанской и международной общественности.

Как сообщили Day.Az организаторы мероприятия, его проведение планировалось в Баку, но из-за пандемии было решено перевести мероприятие в онлайн-формат. Теперь принять участие в нем могут не только жители столицы Азербайджана.

Сооснователь и художественный руководитель Тбилисского фотофестиваля и директор Тбилисского музея фотографии и мультимедиа Нестан Нижарадзе прочтет лекцию на тему "Фотография - универсальный язык", за которой последует слайд-шоу от грузинских, азербайджанских и международных фотографов.

В программе участвуют: Ситара Ибрагимбейли, Мелек Байрамлы, Александр Ройнашвили, Ната Сопромадзе, Анка Гуджабидзе, Давид Месхи, LensCulture.

Мероприятие будет проводиться на английском языке с синхронным переводом на азербайджанский язык.

Для участие нужно пройти регистрацию по ссылке.

Количество участников ограничено.

Отметим, что мероприятие организовано Тбилисским музеем фотографии и мультимедиа в партнерстве с Ta (r) dino 6 Art Platform.