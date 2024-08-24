В Лондоне представлен проект первого в городе мемориала жертвам рабства

В Лондоне появится первый мемориал жертвам трансатлантического рабства.

Как сообщает Day.Az, в пятницу мэрия Лондона объявила о проекте долгожданного памятника, который сторонники рассматривают как шаг на пути к противостоянию прошлому и его наследию.

Мемориал будет расположен на набережной Вест-Индия в восточной части Лондона, где в начале XIX века были построены склады для приема того, что мэрия назвала "продукцией рабства", например, сахара с плантаций Карибского бассейна, сообщает Reuters.

"Мы знаем, что значительная часть богатства Лондона была создана за счет труда рабов", - заявила заместитель мэра Лондона по вопросам общин и социальной справедливости Дебби Уикс-Бернард, объявляя победивший проект.

На протяжении более 300 лет британские корабли насильно переправили более трех миллионов африканских рабов через Атлантический океан, а лондонский Сити был финансовым центром этой торговли.

"Важно, чтобы улицы, статуи и мемориалы Лондона отражали нашу общую историю, и этот мемориал поможет напомнить и просветить лондонцев о роли столицы в этом ужасном обращении с людьми", - добавил мэр Садик Хан.

Мемориал дизайнера Халеба Брукса представляет собой форму ракушек каури, которые широко использовались в качестве валюты по всей Африке при торговле рабами. Внутри будут выгравированы имена порабощенных людей. Мемориал будет установлен в 2026 году.

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