В Баку состоится премьера спектакля "Дюймовочка"

В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя 19 и 20 апреля в 12:00 состоится премьера спектакля "Дюймовочка".

Это не просто спектакль - это праздник в честь 220-летия великого датского сказочника Ханса Кристиана Андерсена! По его знаменитой истории и создана эта волшебная постановка, передает Day.Az.

Кто творит чудо за кулисами? Режиссёр-постановщик - Айла Османова, художники-постановщики - Шахин Гусейнов и Екатерина Харитонова, музыкальное оформление - Айгюль Гулиева, ассистент режиссёра - Насиба Джаналиева, пластика и движение - Джейхун Дадашов.

А кто же оживляет сказку на сцене? Актёры: Айдан Гасанзаде, Фарида Гурбанова, Рамиль Мамедов, Хаяла Гасымова, Ильхан Садыгов, Кенуль Абилова, Эльгюн Яхъяев, Матлаб Абушов, Ирада Рашидова, Анар Сейфуллаев, Илаха Амирханова, Айбениз Гейдарова, Нурана Вагифгызы, Гюльбениз Лятифова.

О чём эта история?

О том, как быть маленькой, но смелой.

О том, что доброта и дружба сильнее любых испытаний.

О том, что счастье обязательно найдёт того, у кого чистое сердце и светлая душа.

Приходи и окунись в сказку, где даже самая крошечная девочка способна изменить мир!

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