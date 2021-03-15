Азербайджан - важное звено в связке Россия-Турция

На днях в турецкий город Карс прибыл первый состав, доставивший грузы из России в Турцию по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс.

Оператором транспортировки выступила дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ООО ADY Express при содействии партнеров - RJD Logistics (Россия), GR Logistics (Грузия) и Pacific Eurasia Logistics (Турция). Состав включал 13 крытых вагонов с зерном и 8 - с пшеничными отрубями. Зерно было отправлено со станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги, отруби - со станции Шадринск Южно-Уральской железной дороги. Грузы проследовали через станцию Ялама на российско-азербайджанской границе в Беюк-Кесик, затем на станцию Ахалкалаки в Грузии и были доставлены в Карс.

До пункта назначения состав преодолел тысячи километров, значительная часть которых - это современное железнодорожное полотно, обеспечивающее комфорт и безопасность транзита. Ранее, то есть до ввода в эксплуатацию коридора БТК, грузы из России в Турцию доставлялись морским путем через порт Новороссийска. Однако такой вид транспортировки требовал дополнительных расходов и занимал в два раза больше времени.

Опробование нового маршрута можно назвать знаковым в российско-турецких торговых отношениях, потому что Турция вышла в лидеры по импорту зерна из России. По состоянию на июль прошлого года, по этому показателю Турция опередила Египет, занимавший первое место на протяжении последних четырех лет. В 2020 году Турция закупила на 30 процентов больше зерна у российских производителей, чем годом ранее. Учитывая постоянно растущий уровень товарооборота между Россией и Турцией (в 2020 году прирост составил 10 процентов), стоит ожидать роста грузоперевозок между двумя странами по БТК.

Преимущества этого железнодорожного маршрута в российско-турецком экономическом сотрудничестве были продемонстрированы еще месяц назад, когда в Россию из Турции по БТК прибыл первый контейнерный поезд с бытовой техникой. Поезд выехал из Анкары 29 января и 9 февраля прибыл в пункт назначения. На церемонии встречи состава на станции Ворсино (Калужская область) посол Турции в России Мехмет Сомсар выразил надежду на то, что транспортный коридор Баку-Тбилиси-Карс будет интенсивно использоваться двумя странами. "Это будет не только железнодорожный путь, но и своеобразный мост дружбы, соединяющий наши народы", - сказал турецкий дипломат.

Как ожидается, в ближайшей перспективе Анкара и Москва получат дополнительные возможности для коммуникации посредством Азербайджана. Речь о восстановлении прежних и создании новых транспортных путей на Южном Кавказе после завершения карабахского конфликта.

Согласно одному из пунктов трехстороннего соглашения о прекращении войны, через территорию Армении будет построен транспортный коридор, соединяющий запад Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой. Планируется, что это будет как восстановленная ранее существовавшая железнодорожная магистраль, так и автомобильная дорога. Будущий транспортный коридор уже назван с подачи Президента Ильхама Алиева Зангезурским.

Звучали различные мнения относительно конкуренции между новым маршрутом и БТК, однако, как считают специалисты, эти коридоры не будут конкурентами. Наоборот, они станут элементами интеграции коридоров Север-Юг и Восток-Запад. Страны, являющиеся региональными транспортными хабами, как правило, располагают несколькими альтернативными путями транзита. Азербайджан как раз является таким важным узлом, способствуя развитию проходящих через его территорию международных коридоров Север-Юг и Запад-Восток. Новый коридор станет частью проекта "Запад-Восток".

Отметим, что в Азербайджане уже началось строительство 100-километровой железной дороги Горадиз-Зангилан-Агбанд, которая станет в дальнейшем частью нового международного транспортного коридора.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Научный сотрудник Института экономики Российской академии наук (РАН) Александр Караваев:

"Новые, предстоящие к открытию и возобновлению коммуникации находятся в проекции уже действующих маршрутов. Сетка меридианных и широтных коридоров на Южном Кавказе достаточно плотная, а Азербайджан обладает обоими преимуществами, равномерно развивая оба геоэкономических направления.

Возрастающая активность российско-турецких перевозок по БТК заложена решениями от мая 2019 года, а сейчас обусловлено еще и постпандемическим ростом торговли двух стран.

В 2020 году Россия экспортировала в Турцию 12,8 млн. тонн агропродукции на $3,138 млрд. (на 26 процентов больше, чем годом ранее). В этом году, похоже, показатель будет не меньшим. Кроме того, у турецких металлургов и энергетиков есть контракты на закупку порядка 12 млн. тонн российского угля. Поэтому мощности перевалки в порту Новороссийска и зерновых терминалов в Тамани уже ограничены. Собственно, и стратегически железнодорожные монополисты РФ и Турции приняли решение перетянуть значительную часть грузопотока на свои рельсы. Это не одномоментный процесс, нужно дополнительное строительство в Карсе терминала перевода с российской на европейскую железнодорожную колею. Эти процессы будут идти параллельно - увеличение загрузки БТК российско-турецкими грузами и развитие инфраструктуры и логистики. Понятно, что наиболее важную роль в этой связке будут играть ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и его дочерние компании.

Торговля по маршруту БТК будет подстегивать работы по восстановлению и развитию новых региональных маршрутов-связок с глобальными коридорами через территории постконфликтного восстановления".

Лейла Таривердиева