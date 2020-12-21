Проект БТК снова доказал свою незаменимость для всей Евразии

16 декабря в экономической жизни Евразийского региона произошло важное событие. Из Стамбула в Китай по Транскаспийскому транспортному маршруту прибыл первый грузовой состав.

Важность события заключается в том, что это впервые, когда турецкий состав вышел в путь по данному маршруту. До сих пор сообщение осуществлялось только в обратном направлении.

Состав из 42 контейнеров с экспортными товарами из Турции, направляющимися в город Сиань, преодолел более 7 тысяч километров и пересек казахско-китайскую границу.

Прежде чем добраться до пункта назначения, турецкий состав проследовал через транспортные коридоры Баку-Тбилиси-Карс и Восток-Запад по маршруту Анкара- Сивас-Карс-Грузия-Азербайджан. Далее контейнеры с турецкими холодильниками были отправлены транзитом через Бакинский международный торговый порт фидерным судном "Beket Ata" в Казахстан и проследовали в Китай.

Расчетное время в пути из Турции до Китая - 12 суток. Операторами состава, отправленного из Стамбула в Сиань по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, выступили члены международного транспортного консорциума - компании ADY Konteyner (Азербайджан), KTZ Express (Казахстан), GR Logistics (Грузия) и Pasific Eurasia Logistics (Турция).

Напомним, что грузовой состав отбыл с турецкой станции "Казлычешме" 4 декабря.

Год назад в Анкаре торжественно встречали контейнерный поезд, следовавший из Китая в Европу. Первый прямой поезд China Railway Express из китайского Сианя, везущий 42 контейнера с бытовой техникой, по турецкому туннелю Мармарай отправился через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию в Чехию.

Это было историческое событие, показавшее всем - новый Шелковый путь стал реальностью. Очертания этого древнего маршрута повторяет Транскаспийский транспортный коридор, неотъемлемой и очень важной частью которого является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Этот коридор стал тем недостающим звеном, которое позволило перевести ТТК в стадию практического применения. Разница между древним и новым Шелковым путями лишь в том, что по первому не перевозили высокотехнологичные товары.

В январе этого года в Турцию из Китая прибыл еще один состав. Поезд, состоящий из 44 контейнеров по 40 футов, нагруженных орехами, отправился в последние дни декабря из Урумчи. Пройдя по территории Казахстана, состав прибыл в Бакинский международный морской торговый порт. Отсюда груз по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс был доставлен в турецкий город Мерсин.

Таким образом, двух недель хватило на то, чтобы связать Европу с Азией. Но это вряд ли бы удалось, если бы не инициированный и реализованный Азербайджаном проект железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс. Этот коридор обеспечивает кратчайшее сообщение между Китаем и Европой, создает благоприятные возможности для транспортировки грузов и способствует сокращению потери времени и уменьшению расходов на перевозку.

Как подчеркивал ранее генеральный секретарь Международной торговой палаты "Шелковый путь" Ли Чжуньхан, благодаря железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс срок перевозки грузов из Китая в Европу значительно сократился. По его словам, БТК окажет положительное влияние на экономику ряда стран и приведет к повышению эффективности стратегии "Один пояс, один путь".

Отметим, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.

Ожидающаяся пропускная способность БТК - миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно.

Не только азербайджанская, но также грузинская и турецкая администрации проекта продолжают работы по его усовершенствованию.

Так, в настоящее время на грузинском участке БТК продолжаются работы. Сообщается, что ведутся инфраструктурные, пусконаладочные работы, производится строительство снегозащитных щитов-заборов, тестирование систем сигнализации и так далее. На грузинском участке железнодорожной магистрали создан механизированный пункт разгрузки крупнотоннажных контейнеров, который оснащен краном грузоподъемностью 46 тонн. Здесь же оборудованы и противоснежные галереи.

Баку-Тбилиси-Карс показал свою особую значимость и незаменимость с началом пандемии. Когда страны мира начали закрывать границы, это усложнило логистику. И БТК оказался как нельзя кстати. Этот коридор продемонстрировал свою надежность и безопасность, обеспечив грузообмен между Европой и Азией в непростых условиях. Азербайджан уже давно утвердился в статусе надежного партнера и для тех, и для других. Ныне же, после разгрома армянских оккупантов и завершения карабахского конфликта, транзитные возможности нашей страны становятся еще шире.

Согласно одному из пунктов трехстороннего соглашения о прекращении войны, через территорию Армении будет построен транспортный коридор, соединяющий запад Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой. Планируется, что это будет как восстановленная существовавшая ранее железнодорожная магистраль, так и автомобильная дорога.

Данный коридор не будет конкурентом БТК, наоборот, как утверждает экономист, депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, он будет служить интеграции коридоров Север-Юг и Восток-Запад.

В беседе с Day.Az экономист отметил, что так называемый мегринский коридор станет одним из альтернативных маршрутов международных грузоперевозок. Страны, являющиеся региональными транспортными хабами, как правило, располагают несколькими альтернативными путями транзита. Азербайджан как раз является таким важным узлом, способствуя развитию проходящих через его территорию международных коридоров Север-Юг и Запад-Восток. Новый коридор станет частью проекта "Запад-Восток". Это важно с точки зрения логистики, развития бизнес-контактов с автономией, а также выхода предпринимателей НАР на более широкий рынок.

Байрамов также напомнил, что в советское время имелись транспортные коммуникации, проходящие из Зангилана в НАР через армянскую территорию. После оккупации Арменией азербайджанских территорий в 1994 году они, конечно же, были перекрыты. С запуском мегринского коридора ожидается значительное увеличение объемов международных перевозок через нашу страну и, как следствие, рост валютных поступлений в государственный бюджет.

Одним словом, БТК и новый коридор будут работать в одной связке, в интересах, прежде всего, Азербайджана и, конечно же, региона в целом.

Лейла Таривердиева