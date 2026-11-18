Автор: Акпер Гасанов

Визит министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля на Южный Кавказ заслуживает особого внимания как в контексте развития германо-азербайджанских и германо-армянских отношений, так и с точки зрения продолжающегося процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном. Причем последовательность поездок главы немецкого внешнеполитического ведомства сама по себе весьма показательна. Сначала Вадефуль посетил Баку, где провел переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, а затем направился в Ереван, где запланированы встречи с премьер-министром Николом Пашиняном и главой МИД Араратом Мирзояном.

Разумеется, в Баку с интересом будут следить за тем, какие заявления прозвучат в армянской столице и насколько они будут соответствовать тем оценкам, которые немецкий министр дал по итогам переговоров в Баку. Ведь в ходе своего пребывания в нашей стране Вадефуль сделал целый ряд заявлений, имеющих принципиальное значение для понимания позиции Берлина в отношении Южного Кавказа.

Особенно примечательны были его слова о том, что весь Южный Кавказ является для европейцев регионом возможностей, на который они рассчитывают, и что Азербайджан играет здесь ведущую роль. Подобная оценка свидетельствует о признании объективного значения нашей страны в формирующейся архитектуре регионального сотрудничества. Причем важно, что она прозвучала и в устном выступлении министра, и в официальном сообщении германского МИД. В последнем Азербайджан прямо назван важным и надежным торговым партнером Германии на Южном Кавказе и одним из ключевых поставщиков энергетических ресурсов для Европы. Следовательно, слова Вадефуля подкрепляются официальной позицией внешнеполитического ведомства ФРГ.

Безусловно, за дипломатическими формулировками стоят вполне конкретные экономические и геополитические интересы. Германия, крупнейшая экономика Евросоюза, заинтересована в диверсификации энергетических поставок, развитии транспортных коммуникаций между Европой и Азией, а также в расширении присутствия европейского бизнеса на рынках Южного Кавказа и Центральной Азии. Азербайджан в этой системе координат занимает особое место.

Вадефуль прямо указал на значение азербайджанских поставок нефти и газа для Европы. Причем перспективы сотрудничества охватывают и другие направления энергетики. По словам немецкого министра, существуют значительные возможности для совместных инвестиций в производство "зеленого" водорода и развитие возобновляемой энергетики. Это означает, что Берлин рассматривает сотрудничество с Баку как долгосрочное направление экономического взаимодействия, значение которого сохраняется и после преодоления энергетических проблем последних лет.

Отдельного внимания заслуживает сообщение германского МИД о том, что азербайджанский газ с этого года экспортируется непосредственно в Германию. Для нашей страны это важное свидетельство расширения географии энергетического сотрудничества, а для ФРГ - дополнительная возможность диверсифицировать источники снабжения. Азербайджан постепенно укрепляет свои позиции на европейском энергетическом рынке и расширяет роль в обеспечении энергетической устойчивости отдельных государств ЕС.

Не менее важен и транспортно-логистический аспект. В ходе переговоров в Баку обсуждалась роль нашей страны в развитии Среднего коридора, который приобретает все большее значение в условиях изменения международных торговых маршрутов. Для Германии это возможность получить дополнительные каналы сообщения с Центральной Азией, а для Азербайджана - укрепить позиции одного из ключевых транзитных центров между Европой и Азией.

Показательно, что Вадефуль отдельно говорил о развитии железнодорожного и автомобильного сообщения, а также цифровых коммуникаций. Интересы Берлина охватывают сразу несколько направлений сотрудничества, включая энергетику, транспорт, торговлю и современные технологии. Подтверждением этих намерений стало обсуждение дальнейшей деятельности Азербайджано-германского делового совета, учрежденного в июле 2026 года. По словам Вадефуля, в ближайшее время в Берлине должно состояться заседание совета, а министры экономики двух государств проведут отдельную встречу. Это важная деталь, поскольку за политическими декларациями должны следовать конкретные инвестиционные проекты, контракты и решения, создающие взаимную экономическую заинтересованность.

Впрочем, значение визита не ограничивалось энергетикой и торговлей. Президент Ильхам Алиев и Йоханн Вадефуль обсудили политическое взаимодействие, инвестиции, оборонную сферу, коммуникации, транспорт, логистику, туризм и сотрудничество в международных организациях. С удовлетворением была отмечена и реализация договоренностей, достигнутых в ходе июльского визита главы азербайджанского государства в Германию, включая Совместную декларацию о стратегической повестке двустороннего партнерства.

Отдельный интерес представляет и гуманитарная составляющая поездки. В германском МИД особо отметили межрелигиозный диалог и повседневную толерантность, характерные для Азербайджана. Посещение Ашкеназской и Грузинской синагог, встречи с представителями иудейской, христианской и мусульманской общин позволили немецкому министру непосредственно ознакомиться с религиозным многообразием нашей страны.

Это также немаловажный момент. Азербайджан нередко оказывается объектом политизированных оценок со стороны отдельных европейских кругов. Однако в данном случае германское внешнеполитическое ведомство само акцентировало внимание на межконфессиональном согласии в светском Азербайджане. Подобную оценку немецкая сторона сформулировала по итогам непосредственного знакомства с нашей страной.

Также заметим, что в Баку Вадефуль публично поблагодарил нашу страну за помощь Украине, особо выделив гуманитарную поддержку, поставки и содействие в вопросах энергоснабжения. Он назвал этот вклад существенным фактором поддержания стабильности в Европе. Это заявление имеет вполне конкретное политическое содержание. Азербайджан, несмотря на собственные региональные вызовы и сложную международную обстановку, оказывает Украине гуманитарную и энергетическую помощь.

Причем эта поддержка проявляется в конкретных действиях по обеспечению жизнедеятельности страны, переживающей последствия российской агрессии. Армения, разумеется, имеет собственную внешнеполитическую повестку и отношения с Украиной. Однако Ереван не может продемонстрировать сопоставимого по масштабам вклада в гуманитарное и энергетическое обеспечение Украины, который немецкий министр отметил применительно к Азербайджану. Остается надеяться, что этот момент правильно понимают и в Берлине, и в других европейских столицах.

При этом отметим, что принципиальной частью переговоров главы МИД ФРГ в Баку стала тема отношений Азербайджана и Армении. Немецкому министру подробно изложили позицию нашей страны относительно подписания мирного договора с Арменией. И здесь важно обратить внимание на то, что Азербайджан неоднократно подтверждал готовность завершить этот процесс подписанием согласованного документа. Однако готовность к миру не означает отказа от принципиальных требований, касающихся гарантий взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, что 8 августа 2025 года в Вашингтоне стороны парафировали текст мирного соглашения. Это стало важным этапом переговорного процесса, однако парафирование документа и его окончательное подписание - совершенно разные юридические процедуры. Для перехода к последнему этапу необходимо устранить остающиеся разногласия. Главное из них связано с Конституцией Армении. Баку указывает на содержащуюся в ее преамбуле отсылку к Декларации независимости Армении, которая, в свою очередь, ссылается на документ 1989 года об объединении Армянской ССР и "Нагорного Карабаха", рассматриваемый Азербайджаном как основание для территориальных притязаний. Именно поэтому азербайджанская сторона настаивает на принятии новой Конституции, в которой будут отсутствовать соответствующие положения.

Мяч находится на стороне Еревана. Армения должна принять новую Конституцию, исключив из нее отсылку к Декларации независимости, через которую в действующем конституционном тексте сохраняется косвенное упоминание Карабаха. Остается надеяться, что в ходе своего визита в Ереван глава МИД ФРГ обратит внимание армянской стороны на этот вопрос.