https://news.day.az/politics/1875199.html Германия поблагодарила Президента Ильхама Алиева за шаги по достижению мира с Арменией Азербайджан неоднократно заявлял о готовности подписать мирное соглашение с Арменией. Благодарим Президента Азербайджана Ильхама Алиева за этот шаг. Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместном брифинге в Баку с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает Day.Az.
Германия поблагодарила Президента Ильхама Алиева за шаги по достижению мира с Арменией
Азербайджан неоднократно заявлял о готовности подписать мирное соглашение с Арменией. Благодарим Президента Азербайджана Ильхама Алиева за этот шаг.
Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместном брифинге в Баку с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает Day.Az.
"Берлин готов сделать все возможное для восстановления мира между Азербайджаном и Арменией", - сказал он.
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