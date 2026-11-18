В Баку удалось устранить транспортные заторы, возникавшие в часы пик на проспекте Гасан бека Зардаби в районе круга "Гялябя".

Как сообщает Day.Az, в Ясамальском районе столицы водители, двигавшиеся со стороны улицы Абдульвахаба Саламзаде и станции метро "20 Января" через круг "Гялябя" в направлении проспекта Метбуат, сталкивались с пробками из-за расположенного на этом участке нерегулируемого пешеходного перехода.

Для решения проблемы сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом МВД проанализировали интенсивность движения пешеходов и автомобилей. Для этого использовались камеры видеонаблюдения, специальная программа моделирования дорожного движения, а также проводились обследования на месте.

По результатам анализа на участке установили и ввели в эксплуатацию три светофора типов "L" и "A" с секциями для пешеходов и транспортных средств.

В результате удалось устранить заторы, возникавшие в часы пик при движении от круга "Гялябя" в направлении проспекта Метбуат, а также повысить безопасность пешеходов и водителей.