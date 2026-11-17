Великобритания приветствует прогресс в мирном процессе на Южном Кавказе и считает продолжение диалога и сотрудничества ключевым условием достижения прочного мира в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник заявил посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман в ходе пресс-конференции в Баку.

По его словам, за последний год на Южном Кавказе был достигнут прогресс в продвижении мирной повестки.

В числе позитивных шагов он назвал инициативу "Мост мира", направленную на развитие трансграничных контактов, продолжающуюся работу по делимитации границы, поставки топлива из Азербайджана в Армению, а также соглашение между AzerTelecom и Telecom Armenia.

"Сохранение этой динамики посредством дальнейшего диалога и сотрудничества имеет решающее значение для обеспечения прочного и долгосрочного мира", - отметил Норман.

Дипломат подчеркнул, что партнерство Великобритании и Азербайджана приобретает особое значение на фоне движения Южного Кавказа к более мирному и взаимосвязанному будущему.