Баку и Лондон обсудили перспективы развития азербайджано-британских отношений

16 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития Соединенного Королевства Эдом Милибэндом.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов еще раз поздравил Эда Милибэнда с назначением на пост государственного секретаря и пожелал ему успехов в деятельности.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-британских отношений, а также важность продолжения политического диалога на высшем уровне.

В этом контексте было подчеркнуто значение встречи, проведенной в рамках недавнего Саммита Европейского политического сообщества (EPC), а также принятия "Совместного заявления о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии". Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества по направлениям, охватываемым документом, достижении практических результатов.

Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности, обменявшись мнениями о текущей ситуации на Южном Кавказе и процессе нормализации азербайджано-армянских отношений.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал об усилиях Азербайджана, направленных на обеспечение устойчивого мира и стабильности в регионе, открытие коммуникаций и расширение экономического сотрудничества.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.