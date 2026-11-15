https://news.day.az/society/1874526.html Заслуженный артист Азербайджана Ариф Мирзоев похоронен Скончавшийся в немецком городе Фульда композитор, органист и пианист-импровизатор, заслуженный артист Ариф Мирзоев, тело которого было доставлено в Азербайджан, похоронен на кладбище "Гурд гапысы" в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в похоронах приняли участие деятели культуры и близкие покойного.
Заслуженный артист Азербайджана Ариф Мирзоев похоронен
Скончавшийся в немецком городе Фульда композитор, органист и пианист-импровизатор, заслуженный артист Ариф Мирзоев, тело которого было доставлено в Азербайджан, похоронен на кладбище "Гурд гапысы" в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в похоронах приняли участие деятели культуры и близкие покойного.
Отметим, что церемония прощания с ним состоялась в мечети Тезепир.
Напомним, что Ариф Мирзоев скончался 10 ноября после продолжительной болезни.
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