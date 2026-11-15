Заслуженный артист Азербайджана Ариф Мирзоев похоронен

Скончавшийся в немецком городе Фульда композитор, органист и пианист-импровизатор, заслуженный артист Ариф Мирзоев, тело которого было доставлено в Азербайджан, похоронен на кладбище "Гурд гапысы" в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в похоронах приняли участие деятели культуры и близкие покойного.

Отметим, что церемония прощания с ним состоялась в мечети Тезепир.

Напомним, что Ариф Мирзоев скончался 10 ноября после продолжительной болезни.