https://news.day.az/politics/1874523.html В Азербайджане опровергли распространяемую из Франции дезинформацию о Сёюдлю Совет по медиа и вещанию Азербайджанской Республики выступил с заявлением в связи с распространением информации о якобы предстоящем выселении жителей села Сёюдлю Гедабекского района и близлежащих населенных пунктов в целях добычи золота.

В Азербайджане опровергли распространяемую из Франции дезинформацию о Сёюдлю

Политика, 15 ноября 2026 16:33 (UTC +04:00) 1 732
В Азербайджане опровергли распространяемую из Франции дезинформацию о Сёюдлю

Совет по медиа и вещанию Азербайджанской Республики выступил с заявлением в связи с распространением информации о якобы предстоящем выселении жителей села Сёюдлю Гедабекского района и близлежащих населенных пунктов в целях добычи золота.

Как передает Day.Az, в заявлении Совета отмечается, что распространение совершенно необоснованных утверждений на YouTube-канале, управляемом из Франции и специализирующемся на систематическом распространении дезинформации против Азербайджана, является очередной попыткой манипулирования общественным мнением.

Подчеркивается, что в упомянутом материале вымышленные сведения и слухи преподносятся как решение, принятое на государственном уровне. Это является частью многоэтапной дезинформационной кампании, направленной на создание паники среди населения, подрыв общественного доверия к государственным органам и усиление напряженности в обществе.

В Совете также отметили, что данный канал и ранее специализировался на систематическом распространении дезинформации и материалов манипулятивного характера в отношении Азербайджана.

В связи с этим в соответствующую платформу направлено официальное обращение. В Совете выразили уверенность, что компания оперативно рассмотрит его и предпримет необходимые меры для предотвращения распространения данной дезинформации на своих платформах.

Совет по медиа и вещанию Азербайджанской Республики призвал общественность не поддаваться влиянию слухов, а средства массовой информации и пользователей социальных сетей - проверять достоверность распространяемых сведений на основании официальной информации соответствующих государственных органов и воздерживаться от тиражирования неподтвержденных утверждений.

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Сборная Азербайджана понесла потерю перед матчем с Лихтенштейном 13 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 861
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В Баку продемонстрированы богатые традиции эпох барокко и классицизма - ФОТО 13 ноября 20:20 (UTC+04), Культура 910
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