Завтра в Азербайджане ожидаются проливные дожди - ПРОГНОЗ

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 16 ноября.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди. В отдельных районах осадки могут кратковременно усилиться. Утром дожди постепенно прекратятся, а днем преимущественно будет без осадков. Сильный северо-западный ветер к вечеру сменится умеренным.

Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла, днем - 10-12 градусов. Атмосферное давление достигнет 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах осадки могут усилиться, возможны грозы. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Местами прогнозируется туман.

Будет дуть умеренный западный ветер, который ночью и утром в отдельных районах временами усилится.

Температура воздуха в районах страны ночью составит 5-9 градусов тепла, днем - 14-17 градусов. В горных районах ночью ожидается 3-7 градусов мороза, днем - 0-3 градуса мороза.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az