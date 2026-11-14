https://news.day.az/medicine/1873808.html Опровергнут популярный миф о гипертонии Многие думают, что при повышенном давлении сладкое есть нельзя. Это миф, исключать сладкое из рациона при гипертонии не нужно, рассказала "Газете.Ru" врач-терапевт, кардиолог, ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университет Алина Гаврилова, передает Day.Az.

Опровергнут популярный миф о гипертонии

Медицина, 14 ноября 2026 02:28 (UTC +04:00) 220
Опровергнут популярный миф о гипертонии

Многие думают, что при повышенном давлении сладкое есть нельзя. Это миф, исключать сладкое из рациона при гипертонии не нужно, рассказала "Газете.Ru" врач-терапевт, кардиолог, ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университет Алина Гаврилова, передает Day.Az.

"Сам сахар не повышает давление так прямо, как, например, избыток соли. Проблема в другом: если сладкого много, легче набрать лишний вес, повышается риск сахарного диабета, а вместе с ними становится сложнее контролировать и давление. Поэтому шоколад или десерт время от времени - не преступление. А вот сладкие напитки, постоянные перекусы конфетами и большое количество добавленного сахара лучше ограничивать", - заметила врач.

Для человека с гипертонией гораздо важнее следить за солью: ее избыток действительно способен повышать давление. ВОЗ рекомендует употреблять менее 5 г соли в сутки - это примерно чайная ложка, причем сюда входит и соль, уже содержащаяся в хлебе, сыре, колбасе и готовой еде.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ПОВЫШЕННОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Опровергнут популярный миф о гипертонии 02:28 (UTC+04), Медицина 218
В Баку после массовой драки в кафе задержаны несколько человек - ОБНОВЛЕНО 01:52 (UTC+04), Общество 653
Тысячи авиарейсов были задержаны или отменены в США 01:47 (UTC+04), В мире 420
Гороскоп на 14 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 455
Робопсы уничтожили штурмом банду преступников в Гаити - ВИДЕО 00:48 (UTC+04), В мире 511
Подсчитаны предстоящие траты человечества на искусственный интеллект 00:30 (UTC+04), Это интересно 442
Nvidia опровергла данные о переговорах с кандидатами на пост гендиректора 00:11 (UTC+04), В мире 579
ДТП в Шамахы, пострадал ребенок 13 ноября 23:58 (UTC+04), Общество 480
Азербайджан обыграл Лихтенштейн в Лиге наций - ВИДЕО 13 ноября 23:45 (UTC+04), Спорт 582
Мамедалиева завоевала "бронзу" Гран-при Загреба 13 ноября 23:39 (UTC+04), Спорт 474
Дублинский саммит как индикатор влияния и востребованности Президента Ильхама Алиева в Европе 13 ноября 23:28 (UTC+04), Политика 1 077
Историческая важность Дублинской декларации: суть внешнеполитической стратегии Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 13 ноября 23:23 (UTC+04), Политика 1 110
В Билясуваре столкнулись мотоцикл и грузовик, есть погибший 13 ноября 23:16 (UTC+04), Общество 504
США приступают к испытанию систем вооружений нового бомбардировщика B-21 13 ноября 23:07 (UTC+04), В мире 612
Месси сыграет в специальном матче в Аргентине 13 ноября 22:55 (UTC+04), Спорт 492
Более 350 человек задержали за торговлю в даркнете 13 ноября 22:39 (UTC+04), В мире 657
Армения и США обсудили реализацию проекта TRIPP 13 ноября 22:18 (UTC+04), В мире 680
В США разрешили изъять украденные у Binance 1,2 млрд долларов 13 ноября 22:05 (UTC+04), В мире 690
Лейла Алиева в рамках COP31 приняла участие в дискуссиях об экологических проблемах Каспийского моря - ФОТО 13 ноября 21:57 (UTC+04), Официальная хроника 1 285
Смертельный наезд на пешехода в Баку попал на ВИДЕО 13 ноября 21:54 (UTC+04), Общество 661
В Стамбуле состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана - ФОТО 13 ноября 21:49 (UTC+04), Общество 568
Турция и Катар подписали пять соглашений о сотрудничестве 13 ноября 21:45 (UTC+04), В мире 683
В Баку представлена традиционная культура казахов - ФОТО 13 ноября 21:38 (UTC+04), Культура 565
Карапетян попал в двойной капкан 13 ноября 21:30 (UTC+04), Политика 1 304
НАТО проведет встречу глав МИД в Брюсселе 13 ноября 21:25 (UTC+04), В мире 703
Азербайджан укрепляет деловые связи с компаниями Вьетнама - ФОТО 13 ноября 21:14 (UTC+04), Экономика 725
В Баку школьник обокрал супермаркет и купил донер 13 ноября 21:05 (UTC+04), Общество 657
Сборная Азербайджана понесла потерю перед матчем с Лихтенштейном 13 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 589
Гирканские леса - миллионолетнее чудо природы - ФОТО - ВИДЕО 13 ноября 20:52 (UTC+04), Общество 615
Обновление Windows 11 оставило компьютеры без важного исправления 13 ноября 20:44 (UTC+04), Наука и технологии 553
В Баку задержали мужчину за шантаж студентов фейковыми фото - ВИДЕО 13 ноября 20:38 (UTC+04), Общество 660
Вклад Азербайджана в глобальную энергобезопасность еще больше возрастет - Питер Тейс 13 ноября 20:32 (UTC+04), Политика 1 327
Интерес инвесторов к облигациям Банка ABB сохраняется: объем заявок по двум выпускам превысил 22 миллиона манатов (R) 13 ноября 20:29 (UTC+04), Экономика 879
В Баку продемонстрированы богатые традиции эпох барокко и классицизма - ФОТО 13 ноября 20:20 (UTC+04), Культура 586
В США заявили об «обнадеживающем прогрессе» в переговорах по Украине 13 ноября 20:09 (UTC+04), В мире 749
Азербайджан расширяет стратегическое партнерство с европейскими странами — Сахиль Керимли 13 ноября 20:02 (UTC+04), Политика 785
TRIPP становится важным элементом региональной интеграции - мирный план Азербайджана работает 13 ноября 19:59 (UTC+04), Политика 2 877
Азербайджан отправит семь боксеров на чемпионат Европы U23 13 ноября 19:47 (UTC+04), Спорт 542
Наводнения продолжают затапливать северо-запад Италии - ВИДЕО 13 ноября 19:37 (UTC+04), В мире 805
Укрепление позиций Азербайджана в архитектуре безопасности и энергетики Европы - Итоги визита Президента Ильхама Алиева в Дублин 13 ноября 19:29 (UTC+04), Политика 5 640
Звезды азербайджанского кино в Лачине - ФОТО 13 ноября 19:15 (UTC+04), Культура 598
Mercedes-Benz сделал заявление 13 ноября 19:01 (UTC+04), Автоновости 580
В Париже ожидают до 60 тысяч протестующих в эту субботу 13 ноября 18:49 (UTC+04), В мире 802
В Баку состоится гала-вечер фильма "Son Yemek" с участием Озджана Дениза - ВИДЕО 13 ноября 18:37 (UTC+04), Шоу-бизнес 612
Bir sıra məhsulların idxalına gömrük rüsumlarının dərəcələri dəyişdirilir 13 ноября 18:32 (UTC+04), Azərbaycanca 796
Армянский пинг-понг 13 ноября 18:30 (UTC+04), Политика 6 285
Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Ирландию - ФОТО - ВИДЕО 13 ноября 18:25 (UTC+04), Официальная хроника 582
Азербайджанское ковровое искусство представили на выставке в Софии - ФОТО 13 ноября 18:19 (UTC+04), Культура 580
Расходы ЕС на американский газ взлетели до максимума 13 ноября 18:12 (UTC+04), В мире 808
Объявлены даты и повестка очередных заседаний Милли Меджлиса 13 ноября 18:07 (UTC+04), Политика 785
Экс-футболист "Нефтчи" продолжит карьеру в Бразилии 13 ноября 18:02 (UTC+04), Спорт 560
Встречи Президента Ильхама Алиева в Дублине еще раз продемонстрировали растущую роль Азербайджана – Азер Гараев 13 ноября 17:58 (UTC+04), Политика 863
В Товузе беременную женщину ранили ножом, есть задержанный 13 ноября 17:49 (UTC+04), Общество 618
В Казахстане горящий газовый баллон отлетел во двор жилого дома - ВИДЕО 13 ноября 17:45 (UTC+04), В мире 819
Курьезный момент на ЕПС с участием Макрона - ФОТО 13 ноября 17:37 (UTC+04), В мире 879
Стало известно, сколько стран затронул сбой в работе Microsoft 13 ноября 17:32 (UTC+04), Наука и технологии 569
"Kabinetimə gəlib ağlayırlar" - Firəngiz Əlizadə 13 ноября 17:28 (UTC+04), Azərbaycanca 810
Инцидент в бакинском кафе - полиция ищет виновных 13 ноября 17:26 (UTC+04), Общество 689
Брата Хабиба Нурмагомедова арестовали 13 ноября 17:21 (UTC+04), Спорт 633
В кинотеатре Park Cinema Flame Towers состоится гала-вечер азербайджанского фильма "Obitus" - ВИДЕО 13 ноября 17:16 (UTC+04), Шоу-бизнес 590
Фархад Бадалбейли призвал учитывать мнение деятелей искусства при реализации культурных проектов 13 ноября 17:08 (UTC+04), Культура 628
В Баку представили Caspi Yards — новый комплекс у Каспийского моря с 44-этажной Victory Tower - ФОТО - ВИДЕО (R) 13 ноября 17:05 (UTC+04), Экономика 889
Азербайджанский боксер стал чемпионом юношеской Олимпиады - ФОТО 13 ноября 17:03 (UTC+04), Спорт 545
Дублинская декларация: Баку и Лондон закрепили то, что строили 30 лет - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 13 ноября 17:00 (UTC+04), Политика 5 705
Анар Рзаев призвал вернуть Союзу писателей Азербайджана бюджет Центра перевода 13 ноября 16:48 (UTC+04), Культура 5 410
Азербайджанский кикбоксер в 13-й раз стал чемпионом Европы - ВИДЕО 13 ноября 16:40 (UTC+04), Спорт 586
В Аздраме начались репетиции спектакля "Кяманча 20/20" - ФОТО 13 ноября 16:31 (UTC+04), Культура 548
"Bizi həmişə tərifləmək heç bir şey qazandırmayacaq" - Fərhad Bədəlbəyli 13 ноября 16:23 (UTC+04), Azərbaycanca 827
Азербайджан выразил соболезнования ОАЭ в связи с крупным ДТП 13 ноября 16:22 (UTC+04), Политика 887
Баку и Ташкент обсудили новые инициативы в области экологии 13 ноября 16:17 (UTC+04), Общество 541
Азербайджан, Армения и цена территориальных мифов - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 13 ноября 16:10 (UTC+04), Политика 5 535
В Масазыре курьер сбил школьника - ВИДЕО 13 ноября 16:03 (UTC+04), Общество 635
Раскрыта причина исчезновения памяти iPhone 13 ноября 16:00 (UTC+04), Наука и технологии 584
Погода в Азербайджане резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 13 ноября 15:53 (UTC+04), Общество 1 233
Полад Бюльбюльоглу о ключевых направлениях культурной политики Азербайджана 13 ноября 15:48 (UTC+04), Культура 610
Азербайджан пресек транзит почти 30 кг метамфетамина из Ирана в Германию - ВИДЕО 13 ноября 15:43 (UTC+04), Общество 621
На COP31 презентовали экологическую инициативу «Пригодный для жизни Баку» - ФОТО 13 ноября 15:40 (UTC+04), Общество 595
АЖД зафиксировали рекордный рост пассажирских перевозок - ФОТО 13 ноября 15:34 (UTC+04), Экономика 882
Новая разработка Sony позволит менять запах внутри автомобиля 13 ноября 15:27 (UTC+04), Автоновости 600
Азербайджанский футболист может покинуть "Эрзурумспор" зимой 13 ноября 15:20 (UTC+04), Спорт 578
В Азербайджане начинаются осенние каникулы 13 ноября 15:11 (UTC+04), Общество 896
Объявлено расписание 1/8 финала Кубка Азербайджана 13 ноября 14:58 (UTC+04), Спорт 582
В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону - ФОТО 13 ноября 14:46 (UTC+04), Общество 696
bp ожидает роста добычи нефти на АЧГ по итогам 2026 года 13 ноября 14:43 (UTC+04), Экономика 922
К участию на форму INMerge 2026 поступило более 1 300 заявок от стартапов из 94 стран - ФОТО 13 ноября 14:40 (UTC+04), Экономика 7 227
На скважинах АЧГ достигнуты рекордные за 10 лет показатели добычи 13 ноября 14:32 (UTC+04), Экономика 965
За один день три пешехода погибли в ДТП - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ от дорожной полиции 13 ноября 14:31 (UTC+04), Общество 742
Yunus Oğuzun “Qara Yusif” romanı çapdan çıxdı 13 ноября 14:30 (UTC+04), Azərbaycanca 911
Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub - FOTO - VİDEO 13 ноября 14:25 (UTC+04), Azərbaycanca 1 633
SOCAR и bp оценили потенциал дальнейшей добычи нефти на АЧГ 13 ноября 14:17 (UTC+04), Экономика 959
Ağsuda məktəb və içməli su problemi var - Deputat 13 ноября 14:15 (UTC+04), Azərbaycanca 913
Производство сельхозпродукции в Азербайджане выросло - ФОТО 13 ноября 13:59 (UTC+04), Экономика 928
В Азербайджане увеличат число детей, охваченных дошкольным образованием 13 ноября 13:50 (UTC+04), Общество 623
О чем рассказывают древние узоры и зашифрованные символы карабахских ковров - ФОТО 13 ноября 13:44 (UTC+04), Культура 620
В Азербайджане увеличиваются эти пособия 13 ноября 13:36 (UTC+04), Общество 1 920
Дакар-2026: Два призера понесут флаг Азербайджана на церемонии закрытия 13 ноября 13:29 (UTC+04), Спорт 599
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 13 ноября 13:23 (UTC+04), Общество 633
В Карабахе построят новые школы 13 ноября 13:12 (UTC+04), Общество 7 795
В Азербайджане почти половина мест в вузах предусмотрена по госзаказу 13 ноября 13:10 (UTC+04), Общество 598
Минобразования Азербайджана сообщило о сокращении числа аварийных школ 13 ноября 13:06 (UTC+04), Общество 612
Азербайджан объяснил, почему не присоединился к трем документам саммита EPC 13 ноября 13:04 (UTC+04), Политика 1 036
SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии 13 ноября 12:53 (UTC+04), Наука и технологии 598
В Азербайджане предупредили медиасубъекты о недопустимости манипуляций с фотографиями в новостях 13 ноября 12:44 (UTC+04), Общество 670
Женщинам-предпринимателям в Азербайджане выделено более 22 млн манатов льготных кредитов 13 ноября 12:37 (UTC+04), Экономика 963
Звуки купюр и краски наличности 13 ноября 12:20 (UTC+04), Политика 8 241
Назван объем бюджетных расходов Азербайджана на социальные сферы в 2027 г. 13 ноября 12:16 (UTC+04), Экономика 1 006
Объем промпроизводства в Азербайджане превысил 58 млрд манатов 13 ноября 12:13 (UTC+04), Экономика 973
В Азербайджане около 9000 воспитателей и методистов пройдут сертификацию 13 ноября 12:09 (UTC+04), Общество 617
Новруз Аслан и Рафик Алиев о союзе человека и высшего интеллекта 13 ноября 11:58 (UTC+04), Политика 1 061
В Польше издана книга, посвященная азербайджанскому генералу 13 ноября 11:55 (UTC+04), Общество 904
Стало известно количество действующих аттестатов аккредитации в Азербайджане 13 ноября 11:50 (UTC+04), Общество 670
В Джебраиле произошел пожар 13 ноября 11:37 (UTC+04), Общество 622
Bağça müəllimlərinin sertifikasiya prosessi başlanılır 13 ноября 11:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 026
Закир Гасанов выразил соболезнования Яшару Гюлеру 13 ноября 11:22 (UTC+04), Политика 1 074
В Баку снесут и заново построят мост 13 ноября 11:15 (UTC+04), Общество 2 229
В Азербайджане арестован разыскиваемый Турцией главарь преступной группировки 13 ноября 11:05 (UTC+04), Общество 786
Транзитные и энергетические возможности Азербайджана в фокусе европейской повестки: итоги саммита EPC в Дублине 13 ноября 10:45 (UTC+04), Экономика 8 618
В Пакистане микроавтобус упал в реку: 11 погибших 13 ноября 10:39 (UTC+04), В мире 1 089
Обман покупателей может обойтись в 6 тысяч манатов 13 ноября 10:35 (UTC+04), Общество 769
МВФ оценил возможные экономические выгоды Азербайджана от конфликта на Ближнем Востоке 13 ноября 10:28 (UTC+04), Экономика 1 085
В Баку состоялась церемония открытия учений Eternity-2026 - ФОТО 13 ноября 10:22 (UTC+04), Политика 1 092
Азербайджанская нефть изменилась в цене 13 ноября 10:20 (UTC+04), Экономика 1 099
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 13 ноября 10:15 (UTC+04), Туризм
Япония может сократить военные расходы 13 ноября 10:14 (UTC+04), В мире 1 082
Нефть на мировом рынке вновь подешевела 13 ноября 10:08 (UTC+04), Экономика 1 068
Это корректировка, а не долгосрочное падение – Ильхам Шабан о цене нефти 13 ноября 10:00 (UTC+04), Экономика 6 972
Федерация бокса Венгрии посвятила статью азербайджанскому спортсмену 13 ноября 09:59 (UTC+04), Спорт 678
Хорошая новость для пенсионеров 13 ноября 09:47 (UTC+04), Общество 1 480
МВФ отмечает устойчивый экономический рост на Кавказе и в ЦА 13 ноября 09:44 (UTC+04), Экономика 1 087
Lynk & Co представила флагман с вращающимися креслами 13 ноября 09:35 (UTC+04), Автоновости 693
В Азербайджане на продажу выйдут новые льготные квартиры 13 ноября 09:25 (UTC+04), Общество 8 368
Биткоин подешевел 13 ноября 09:12 (UTC+04), Экономика 1 117
КСИР нанес удар по американскому радару в Бахрейне 13 ноября 09:08 (UTC+04), В мире 1 162
Официальные курсы валют в Азербайджане 13 ноября 09:00 (UTC+04), Экономика
В этой части Баку сносят дома и объекты - ВИДЕО 13 ноября 08:37 (UTC+04), Общество 1 346
Трамп сделал жесткое заявление в отношении Ирана 13 ноября 08:25 (UTC+04), В мире 1 371
Трамп допустил применение силы против еще одной страны 13 ноября 08:12 (UTC+04), В мире 1 320
Конституционные страсти накаляются, но Армении следует торопиться 13 ноября 08:00 (UTC+04), Политика 4 778
Хуситы заявили об ударах по Saudi Aramco 13 ноября 07:46 (UTC+04), В мире 1 215
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 13 ноября 07:33 (UTC+04), Общество
ЕС намерен наложить новые санкции на РФ 13 ноября 07:19 (UTC+04), В мире 1 203
США сообщили Израилю о необходимости готовиться к войне с Ираном 13 ноября 07:07 (UTC+04), В мире 1 346
Звезды обещают повышенную работоспособность - гороскоп на 13 ноября 13 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 1 451
К создателям «Оземпика» в США подали тысячи исков 13 ноября 04:58 (UTC+04), В мире 1 395
Связанный с ноутбуками популярный миф развеяли 13 ноября 03:45 (UTC+04), Наука и технологии 804
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с премьер-министром Великобритании - ВИДЕО 13 ноября 02:52 (UTC+04), Официальная хроника 9 024
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела ряд встреч в рамках COP31 - ФОТО 13 ноября 02:49 (UTC+04), Официальная хроника 14 640
Названо самое опасное для здоровья время суток 13 ноября 02:16 (UTC+04), Медицина 957
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании - ФОТО - ВИДЕО 13 ноября 01:22 (UTC+04), Официальная хроника 4 752
Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине» - ФОТО 13 ноября 00:51 (UTC+04), Официальная хроника 7 041
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Литвы - ФОТО - ВИДЕО 13 ноября 00:38 (UTC+04), Официальная хроника 7 275
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с председателем ЕС - ФОТО - ВИДЕО 13 ноября 00:33 (UTC+04), Официальная хроника 9 426
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках СОР31 приняла участие в дискуссиях по улучшению качества воздуха в городах - ФОТО 13 ноября 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 4 225
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Румынии - ФОТО - ВИДЕО 13 ноября 00:20 (UTC+04), Официальная хроника 10 637
ИИ станет одним из направлений сотрудничества Баку и Лондона 12 ноября 23:58 (UTC+04), Наука и технологии 811
Лондон и Баку договорились изучить новые инвествозможности 12 ноября 23:53 (UTC+04), Экономика 1 538
Великобритания и Азербайджан изучат новые возможности для инвестиций 12 ноября 23:46 (UTC+04), Экономика 1 526
Азербайджан и Великобритания расширят сотрудничество в оборонной сфере 12 ноября 23:41 (UTC+04), Политика 1 539
Добыча нефти в США взлетела до максимума 12 ноября 23:23 (UTC+04), В мире 1 543
Азербайджан и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнерстве 12 ноября 23:17 (UTC+04), Официальная хроника 10 501
Дублин-2026: Азербайджан как архитектор энергетической безопасности Европы - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 12 ноября 23:10 (UTC+04), Политика 5 004
Президент ЕС назвал один из главных приоритетов ЕС 12 ноября 22:53 (UTC+04), В мире 1 551
В Дублине обозначили ключевые задачи для будущего Европы 12 ноября 22:40 (UTC+04), В мире 1 553
Уиткофф анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров 12 ноября 22:24 (UTC+04), В мире 1 568
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Чехии - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 22:10 (UTC+04), Официальная хроника 5 434
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Греции - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 22:00 (UTC+04), Официальная хроника 6 525
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с премьер-министром Армении - ВИДЕО 12 ноября 21:40 (UTC+04), Официальная хроника 10 053
В Турции потерпел крушение военный вертолет 12 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 627
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в открытии Музея «Ноль отходов» в рамках COP31 - ФОТО 12 ноября 21:26 (UTC+04), Официальная хроника 4 910
Азербайджан и ВБ обсудили приоритеты сотрудничества - ФОТО 12 ноября 20:55 (UTC+04), Экономика 1 703
Азербайджанский боксер примет участие в турнире Papp Cup 2026 12 ноября 20:45 (UTC+04), Спорт 823
Ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом 12 ноября 20:36 (UTC+04), Официальная хроника 854
Школа будущих пилотов в Габале: Репортаж из учебного центра AZAL - ФОТО 12 ноября 20:29 (UTC+04), Общество 982
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 20:16 (UTC+04), Официальная хроника 7 733
Азербайджан является серьезным фактором стабильности - президент Северной Македонии 12 ноября 20:14 (UTC+04), Политика 1 658
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры участия главы государства в "круглом столе" в рамках 9-го Саммита Европейского политического сообщества - ВИДЕО 12 ноября 20:11 (UTC+04), Официальная хроника 3 373
Состоялись переговоры Путина с представителями президента США 12 ноября 20:04 (UTC+04), В мире 1 624
Президент Ильхам Алиев принял участие в круглом столе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 19:47 (UTC+04), Официальная хроника 4 983
Azericard представил новое решение на основе искусственного интеллекта и поведенческих данных - ФОТО (R) 12 ноября 19:44 (UTC+04), Экономика 879
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Болгарии - ВИДЕО 12 ноября 19:37 (UTC+04), Официальная хроника 9 010
Азербайджанские каратисты примут участие в турнире в Тбилиси 12 ноября 19:31 (UTC+04), Спорт 784
Массовое ДТП в ОАЭ: есть погибшие и пострадавшие 12 ноября 19:22 (UTC+04), В мире 1 721
Памяти Арифа Мирзоева – "Баха Востока": наследие выдающегося композитора, органиста и пианиста 12 ноября 19:12 (UTC+04), Культура 889
Азербайджан и Турция подписали протокол по совместной учебно-тренировочной деятельности - ФОТО 12 ноября 19:06 (UTC+04), Политика 1 678
В Гааге отметили День Победы Азербайджана - ФОТО 12 ноября 18:57 (UTC+04), Культура 820
В Армении приняли пакет законодательных поправок для запуска "Маршрута Трампа" 12 ноября 18:41 (UTC+04), В мире 1 671
AZAL планирует увеличить число подготавливаемых пилотов 12 ноября 18:37 (UTC+04), Общество 882
Ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 12 ноября 18:27 (UTC+04), Официальная хроника 4 624
Вселенная Огтая Шихалиева: искусство, которое стало частью архитектурного облика Баку - ФОТО 12 ноября 18:06 (UTC+04), Культура 918
Nvidia объявила о смене генерального директора 12 ноября 17:57 (UTC+04), В мире 1 762
Состоялась встреча делегаций минобороны Азербайджана и Таджикистана 12 ноября 17:46 (UTC+04), Политика 1 769
Азербайджан и Казахстан обсудили совместные меры по сохранению Каспия 12 ноября 17:44 (UTC+04), Политика 1 804
Азербайджан укрепляет позиции транспортного моста между Азией и Европой - польское издание 12 ноября 17:40 (UTC+04), Экономика 1 766
Стажер-пилот AZAL рассказал о ходе летной подготовки 12 ноября 17:27 (UTC+04), Общество 1 036
В известном ресторане в Баку обнаружили бактерии в еде 12 ноября 17:23 (UTC+04), Общество 1 147
Приостановлена работа корпуса Института легочных заболеваний 12 ноября 17:17 (UTC+04), Общество 833
В учебном центре AZAL в Габале подготовлены 17 пилотов 12 ноября 17:10 (UTC+04), Общество 821
На двух маршрутах в Баку обновили автобусы 12 ноября 17:08 (UTC+04), Общество 3 228
Выход Ирана из ДНЯО и пересмотр оборонной доктрины неизбежны – Совет экспертов 12 ноября 17:01 (UTC+04), В мире 1 818
Главная роль для двух азербайджанских актрис - ФОТО 12 ноября 16:48 (UTC+04), Культура 1 744
Еще новости