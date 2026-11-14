Опровергнут популярный миф о гипертонии

Многие думают, что при повышенном давлении сладкое есть нельзя. Это миф, исключать сладкое из рациона при гипертонии не нужно, рассказала "Газете.Ru" врач-терапевт, кардиолог, ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университет Алина Гаврилова, передает Day.Az.

"Сам сахар не повышает давление так прямо, как, например, избыток соли. Проблема в другом: если сладкого много, легче набрать лишний вес, повышается риск сахарного диабета, а вместе с ними становится сложнее контролировать и давление. Поэтому шоколад или десерт время от времени - не преступление. А вот сладкие напитки, постоянные перекусы конфетами и большое количество добавленного сахара лучше ограничивать", - заметила врач.

Для человека с гипертонией гораздо важнее следить за солью: ее избыток действительно способен повышать давление. ВОЗ рекомендует употреблять менее 5 г соли в сутки - это примерно чайная ложка, причем сюда входит и соль, уже содержащаяся в хлебе, сыре, колбасе и готовой еде.