Приостановлена работа корпуса Института легочных заболеваний

В связи с техническим состоянием здания Научно-исследовательского института легочных заболеваний Министерства здравоохранения приостановлена работа одного из его корпусов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что в ходе оценки технического состояния здания, которое эксплуатируется длительное время, было установлено, что некоторые его части находятся в аварийном состоянии. С учетом безопасности медицинского персонала и пациентов было принято решение приостановить работу соответствующего корпуса.

В целях обеспечения непрерывности медицинского обслуживания пациентов оказание необходимой медицинской помощи планируется организовать в специализированных медицинских учреждениях, действующих в структуре Центра легочных заболеваний.

В рамках этих мер пациентов будут направлять в соответствующие профильные медицинские учреждения с учетом медицинских показаний и потребностей в лечении.

Основная цель принимаемых мер - обеспечение безопасности пациентов и медицинских работников, а также сохранение непрерывности медицинского обслуживания населения.