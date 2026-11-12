Европа больше не может игнорировать Баку – ОБЗОР от Лейлы Таривердиевой

Автор: Лейла Таривердиева

Платформа, названная Европейским политическим сообществом, была основана в октябре 2022 года, когда в Праге прошла первая встреча в рамках ЕПС, собравшая глав 44 государств. Заявленными целями нового формата было расширение политического диалога и сотрудничества, укрепление безопасности, стабильности и процветания европейского континента, а также обеспечение обменов между Европейским Союзом и государствами, не входящими в него. ЕПС не является организацией, это просто платформа, на которой можно встретиться и обсудить насущные проблемы Европы и мира.

Интересно, что инициатива Европейского политического сообщества принадлежит Президенту Франции Эмманюэлю Макрону. В 2022 году Франция председательствовала в Евросовете, и эта инициатива должна была ознаменовать успех французского председательства. В этот раз инициатива Макрона оказалась удачной, потому что новые геополитические реалии требовали новых подходов и понимания, что судьба Европы решается не только в Евросоюзе. В условиях, когда действующие международные и европейские структуры превратились в клубы, продвигающие интересы отдельных стран и кругов, был необходим формат с более широкими географическими рамками и менее консервативными понятиями, то есть не оторванный от реальности. Потому что пытаться решать проблемы Европы без участия таких стран, как, например, Азербайджан, несерьезно.

В новых геополитических реалиях Азербайджан имеет определенные преимущества, как то выгодная география, стабильность, хорошие отношения с соседями и возможности обеспечивать реализацию проектов континентального масштаба. Страна неоднократно доказывала свою дееспособность, и даже нездоровая реакция многих стран Европы на восстановление Азербайджаном своей целостности и суверенитета не отразилась на его авторитете. Наоборот, встав в ряды стран, претендующих на статус средней силы, он повысил свой имидж.

Несмотря на антиазерабйджанские настроения в евроструктурах, Азербайджан получил приглашение участвовать в новой платформе со дня создания ЕПС. Президент Ильхам Алиев по приглашению тогдашнего главы Евросовета Шарля Мишеля принял участие в работе саммита, открывшегося в Праге 6 октября 2022 года. Международный авторитет Азербайджана и его лидера непререкаем, и присутствие такого политика, как Ильхам Алиев, было, можно сказать, обязательным. Это доказывали встречи, проведенные азербайджанским лидером в Праге, и достигнутые на первом же саммите ЕПС результаты.

Надо сказать, что Президент Ильхам Алиев последовательно использует площадку Европейского политического сообщества для решения важных вопросов. Так, на саммите ЕПС в Праге Армения была вынуждена признать территориальную целостность Азербайджана. В заявлении, принятом по итогам встречи Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с участием Шарля Мишеля и Макрона, стороны подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года.

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах саммита относительно идеи Еревана о запуске прямого диалога Баку с представителями армянского населения Карабаха, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что позиция Азербайджана остается неизменной и никаких переговоров с нелегитимными структурами не будет. Это был серьезный месседж сепаратистам, который они постарались не услышать и который настиг их год спустя, когда армянскому сепаратизму на территории Азербайджана был положен конец.

В ходе пражских дискуссий была согласована отправка гражданской миссии Евросоюза на территорию Армении вдоль границы с Азербайджаном. Президент Ильхам Алиев впоследствии указывал, что изначально Баку дал согласие на размещение этой миссии при условии ее ограниченного срока работы (два месяца) и исключительно на армянской стороне. Воспользовавшись, не спрося согласия Баку, мандат миссии был расширен, а ее пребывание на границе продлено.

Напомним, что ЕС решил направить миссию в регион после сентябрьского обострения на армяно-азербайджанской границе. Благодаря твердой позиции Баку миссия была размещена осенью 2022 года только на территории Армении. Правда, структура больше наблюдала все эти годы за территорией Азербайджана, чем за происходящим в Армении. Но это уже детали.

Переговоры в Праге стали последним случаем, когда Франция была допущена к участию в процессе в качестве посредника. Избыточно проарамянская и выраженная антиазербайджанская позиция Парижа лишила его права посредничать между Баку и Ереваном. В каком-то смысле саммит ЕПС в Праге стал для Макрона "историческим", так как после него ему пришлось отойти в сторону, и прикрывать Ереван широкой спиной стало некому.

Результатом участия Президента Азербайджана в работе саммитов ЕПС стало также укрепление позиций нашей страны как гаранта энергетической безопасности европейских партнеров, а также востребованного и незаменимого транспортно-логистического хаба. То есть Баку использовал саммиты Европейского политического сообщества как инструмент укрепления своих позиций на пространстве Европы.

Не следует думать, что в Баку с нетерпением ждали приглашения на каждый саммит новой платформы и старались принимать в них участие, невзирая ни на какие нюансы. Президент Ильхам Алиев не участвовал в саммитах, когда это не отвечало национальным интересам нашей страны.

В ходе второго саммита ЕПС, прошедшего в июне 2023 года в Молдове, Президент Азербайджана провел ряд важных встреч и переговоров. Состоялись встречи с Николом Пашиняном, Шарлем Мишелем, Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. На встречах обсуждались вопросы, связанные с нормализацией армяно-азербайджанских отношений, делимитацией границ и открытия транспортных коммуникаций. Подчеркнем, что это были двусторонние встречи не переговорного характера.

На третий саммит ЕПС в Гранаде (октябрь 2023 года) глава Азербайджана не поехал в ответ на предвзятую критику антитеррористической операции, осуществленной в зоне ответственности РМК и направленной на полное восстановление суверенитета Баку над всеми территориями страны. Действия азербайджанской стороны были полностью законны, соответствовали нормам международного права и его собственным правам, вытекающим из пунктов устава ООН. Напомним, что антиазербайджанская истерия началась задолго до ликвидации самопровозглашенного образования в Карабахе - с конца 2022 года, в связи с акцией экоактивистов на Лачинской дороге. После всего, что было сделано и высказано против национальных интересов и суверенных прав Азербайджана, многим казалось, что отношения Баку с Евросоюзом уже не восстановятся никогда.

Тем не менее, уже через год, в июле 2024 года Президент Ильхам Алиев участвовал в очередном саммите ЕПС в Оксфорде (Великобритания) и выступил на круглом столе по теме "Энергетическая и транспортная связность". Азербайджанский лидер выступил не просто как один из участников, а как глава государства, критически важного для Европы в условиях больших перемен на пространстве Евразии. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Европейская комиссия признает Азербайджан надежным энергетическим партнером, и Баку выполнит обязательство, взятое согласно Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики, подписанному 18 июля 2022 года в Баку Президентом Азербайджана и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

На пятом саммите ЕПС, прошедшем в Будапеште в ноябре 2024 года, Президент Азербайджана не участвовал в связи с тем, что мероприятие совпало с важными событиями государственного масштаба и другими обязательствами. Саммит европейского политического сообщества открывался 7 ноября. 5-6 ноября Президент Ильхам Алиев находился в Бишкеке на саммите Организации тюркских государств, а на 8 ноября планировались торжества и мероприятия, посвященные Дню Победы. День Победы - это дата, в которую Президент Азербайджана обязательно находится в республике. Кроме того, у лидера страны свой рабочий график, и события в Азербайджане занимают в нем первостепенное место. Напомним, что в нынешнем году он пропустил саммит ОТГ в Анкаре в связи с запланированным участием в церемонии награждения финалистов первого чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15, прошедшего в Баку.

Шестой по счету саммит ЕПС проходил в Тиране (Албания). Президент Азербайджана принял в нем участие и провел на полях форума ряд важных встреч. В частности состоялась трехстороння встреча с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой. Обсуждалось энергетическое партнерство, была дана высокая оценка поддержке Баку в период, когда Европа столкнулась с энергетическими вызовами. Говорилось о роли Азербайджана в развитии Среднего коридора, а также в качестве площадки для диалога между различными сторонами в целях обеспечения мира и безопасности.

Как позже рассказал Президент Ильхам Алиев в своем видеовыступлении на саммите ЕПС 4 мая 2026 года (Ереван), именно на этой встрече в Тиране Кошта и фон дер Ляйен поинтересовались его мнением о проведении следующего саммита ЕПС в Армении. Он поддержал инициативу, но предложил для сохранения баланса провести один из следующих саммитов в Азербайджане. Так было принято решение провести 10-й саммит ЕПС в Баку в мае 2026 года.

Баку и Ереван поддержали заявки друг друга. Это было подтверждено на саммите Европейского политического сообщества, проходившем в Копенгагене в октябре 2025 года.

Не ошибемся, если скажем, что выступление Президента Ильхама Алиева по видеосвязи на саммите ЕПС в Ереване стало главным событиям этого мероприятия. Это стало первым случаем участия главы Азербайджана в мероприятии высокого уровня, проходящем в Армении, и отразило прогресс, достигнутый в процессе установления мира и нормализации отношений между двумя странами.

В своем выступлении Президент говорил о мирном процессе с Арменией, о предвзятости некоторых европейских структур. Он также воспользовался площадкой саммита, чтобы еще раз подчеркнуть, что территориальная целостность Азербайджана столь же значима, как и территориальная целостность любого другого государства, а также раскритиковал двойные стандарты, применяемые некоторыми европейскими институтами в отношении мирного процесса.

Сегодня в Азербайджане готовятся провести очередной саммит Европейского политического сообщества в мае будущего года. У нас умеют проводить масштабные международные мероприятия. Нет сомнений, что саммит пройдет на самом высоком уровне и будет представительным, как и другие международные форумы, проводимые в стране. Можно даже сказать, что саммит в Баку рано или поздно должен был состояться, независимо от планов по Армении. Он был неизбежен, потому что Азербайджан за годы, прошедшие после первого саммита, превратился в серьезного регионального игрока, с которым необходимо считаться.

Платформа ЕПС хотя и не предназначена для принятия решений и подписания соглашений, любая возможность для встреч и обсуждений важна. Еще раз напомним, что именно в рамках саммита ЕПС в Праге было подписано Пражское соглашение, в котором Армения впервые на официальном уровне признала территориальную целостность Азербайджана. На встречах с руководителями Евросоюза и стран-партнеров обсуждаются вопросы энергетического сотрудничества, строятся новые планы.

Саммит в Баку, несомненно, окажется в центре европейской политической повестки. А главное - даст возможность всем увидеть, что то, о чем говорит Президент Азербайджана во время встреч и выступлений, - правда, отражающая новые реалии Южного Кавказа.