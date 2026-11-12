https://news.day.az/hitech/1873738.html Робот Atlas освоил новые трюки после установки колес - ВИДЕО Компания Boston Dynamics провела эксперимент с человекоподобным роботом Atlas, оснастив его колесами. Как сообщает Day.Az, целью эксперимента стала проверка возможностей робота на пределе его технических характеристик.
Робот Atlas освоил новые трюки после установки колес - ВИДЕО
Компания Boston Dynamics провела эксперимент с человекоподобным роботом Atlas, оснастив его колесами.
Как сообщает Day.Az, целью эксперимента стала проверка возможностей робота на пределе его технических характеристик.
В ходе испытаний Atlas продемонстрировал способность выполнять сложные маневры на колесах, в том числе разворачиваться на 360 градусов.
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