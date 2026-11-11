Пашиняна в Анталье встретили под звуки азербайджанской песни - ВИДЕО

Премьер-министра Никола Пашиняна в Анталье встретили под звуки азербайджанской песни.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Musavat.com, в турецкой Анталье в рамках COP31 начинается Саммит лидеров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встречают глав государств и правительств, а также руководителей делегаций, прибывших для участия в саммите.

Один из примечательных моментов произошел во время прибытия на мероприятие премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Когда Пашинян входил в здание, зазвучала азербайджанская песня. Речь идет об известной композиции "Sənə də qalmaz", написанной на музыку Тофика Гулиева и стихи народного поэта Расула Рзы.