Пашиняна в Анталье встретили под звуки азербайджанской песни - ВИДЕО
Премьер-министра Никола Пашиняна в Анталье встретили под звуки азербайджанской песни.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Musavat.com, в турецкой Анталье в рамках COP31 начинается Саммит лидеров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встречают глав государств и правительств, а также руководителей делегаций, прибывших для участия в саммите.
Один из примечательных моментов произошел во время прибытия на мероприятие премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Когда Пашинян входил в здание, зазвучала азербайджанская песня. Речь идет об известной композиции "Sənə də qalmaz", написанной на музыку Тофика Гулиева и стихи народного поэта Расула Рзы.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре