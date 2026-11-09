Визит особой важности: Баку и Анкара подтвердили вечность союза - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Вчерашний визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан еще долго будет предметом обсуждения как для турецких и азербайджанских, так и для зарубежных аналитиков. И это объяснимо. День Победы, шестая годовщина освобождения Шуши и присутствие лидера братской страны в этом городе сложились в единый политический жест, который услышали далеко за пределами региона.

Самолёт турецкого лидера приземлился в Международном аэропорту Физули, где Президента Турии и его супругу Эмине Эрдоган встретили Пезидент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева, а в честь гостя был выстроен почётный караул. В Шуше состоялась официальная церемония встречи с исполнением государственных гимнов двух стран. Затем президенты провели переговоры в формате тет-а-тет, выступили с заявлениями для прессы и посетили Шушинскую крепость, где сфотографировались на её фоне. Каждый из этих пунктов был выстроен так, чтобы подчеркнуть: Карабах для Турции не чужая территория, а земля братского народа.

Глапва нашего государства выступил со словами с благодарности. Он напомнил слова Эрдогана, произнесённые в первые часы войны: "Азербайджан не одинок, Турция рядом с ним". По словам Президента Азербайджана эти слова "никогда не будут забыты", а политическая и моральная поддержка Анкары придала азербайджанскому народу дополнительный боевой дух. Он напомнил, что за 44 дня армия освободила более 300 городов и сёл, а три тысячи человек стали шехидами. Шуша, по его словам, находилась под оккупацией 28 лет, но не утратила национального духа.

Важный смысловой блок в выступлении Президента Азербайджана касался мира. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что между Азербайджаном и Арменией идёт нормализация, и выразил надежду на конкретные результаты. Он отметил, что мирное соглашение парафировано больше года назад, но окончательная подпись не поставлена, и на то есть "определённые причины". Тем самым Баку показал, что выстраивает мир на собственных условиях и без спешки, а Анкара в этом процессе остаётся ближайшим союзником.

Центральный тезис выступления главы нашего государства заключался в том, что Шушинская декларация лишь облекла в официальные рамки то, что существовало всегда. Наше единство и братство несокрушимы, а желающие пошатнуть его не достигнут цели. Два лидера никому не позволят встать между нашими народами ради личных интересов. Главным итогом визита Эрдогана в Азербайджан Президент Ильхам Алиев назвал именно это: "Азербайджано-турецкое единство вечно и нерушимо". Он также отметил, что в ходе встречи широко обсуждались политические и экономические связи, инвестиции, энергетика, транспортные коридоры и Зангезурский коридор.

В свою очередь, Президент Турции Эрдоган назвал Победу Азербайджана предметом гордости всего тюркского мира. Он повторил формулу "одна нация, два государства" и добавил: радость Баку это радость Анкары, а гордость за Шушу воспринимается как гордость Турции. О тех, кто хочет ослабить наше братство, он сказал: никогда не достигнут целей, "так было, есть и будет".

Интереснее всего, что турецкий лидер говорил не только о символах, но и о конкретных делах. Он назвал проект "умного лесопитомника" в Джебраиле, реализованный при поддержке турецкого министерства сельского и лесного хозяйства, и строительство в Агдамском районе школы на 40 классных комнат площадью 14,5 тысячи квадратных метров. Школу, по его словам, планируется открыть в будущем году вместе с Президентом Ильхамом Алиевым. Он обратил внимание на семь тоннелей, через которые проехал по дороге в Шушу, как на показатель успехов восстановления, и выразил уверенность, что к следующему приезду Шуша и Физули "ещё более преобразятся".

Эрдоган поблагодарил Азербайджан за усилия во время председательства в Организации тюркских государств и пообещал, что Турция в свой срок будет повышать эффективность организации и укреплять её институты. Завершил он строками Бахтияра Вагабзаде о двух флагах, которые вечно должны развеваться рядом в небесах, и поздравил азербайджанцев с 9 Ноября, Днём государственного флага.

Кроме того важно указать на то, как нынешний День Победы Азербайджана отмечался в Турции. Министерство иностранных дел Турции поздравило "братский азербайджанский народ и Азербайджанское государство" и почтило память героев. В Анкаре поздравления разместили на башнях-близнецах Союза палат и товарных бирж (TOBB) и на башне Атакуле, а вдоль главных проспектов столицы на цифровых экранах появились слова: "Ваша радость - наша радость!". Инициатором выступило посольство Азербайджана, но при поддержке мэрии Анкары.

Яркий штрих дал футбол. Два принципиальных соперника, "Галатасарай" и "Фенербахче", выступили с поздравлениями почти слово в слово. "Галатасарай" написал в соцсетях: "Поздравляем с Днём Победы Азербайджан - нашу дружественную и братскую страну!". "Фенербахче" обратился к "дорогому и братскому Азербайджану". В Турции, где болельщики этих клубов спорят о многом, в этом вопросе спора нет. Сегодня, 9 ноября, лидер оппозиционной Республиканской народной партии Озгюр Озель также поздравил Президента Ильхама Алиева с Днём Победы.

Как видим, для Турции поддержка Азербайджана не принадлежит одной партии или одному лагерю, а входит в основу общественного консенсуса. Оба лидера не случайно говорили о тех, "кто хочет пошатнуть" братство. Азербайджано-турецкий тандем меняет расклад на огромном пространстве от Южного Кавказа до Центральной Азии. Он определяет судьбу энергетических маршрутов, транспортных коридоров, а также баланса сил внутри тюркского мира. Поэтому в разные годы слишком многие внешние игроки пытались то раздувать мнимые разногласия, то подбрасывать слухи, то выдавать рабочие вопросы за глубокий кризис. Ставка одна: охладить отношения и вбить клин.

Эта ставка проигрывала всегда, и Шуша показала это ещё раз. Лидеры вышли к журналистам, назвали вещи своими именами и заявили, что никто не встанет между ними. Любые вопросы, которые возникают между двумя государствами, как и между любыми близкими людьми, решаются внутри формулы "один народ, два государства". Ставка на холод потому и обречена, что опирается на предположение, будто интересы Баку и Анкары можно развести. На деле они переплетены слишком плотно.

В этой связи уместно будет напомнить, что SOCAR вложила в турецкую экономику около 18,5 млрд долларов, нефтеперерабатывающий завод STAR в Измире покрывает значительную долю потребности Турции в нефтепродуктах, а по газопроводу TANAP в Турцию поставлено уже около 40 млрд кубометров азербайджанского газа. Товарооборот за семь месяцев 2026 года превысил 3,2 млрд долларов, а президенты поставили цель выйти на 15 млрд.

Шушинская декларация закрепила взаимную поддержку в случае угрозы или агрессии со стороны третьих стран. Вчера лидеры подтвердили её не как архивный документ, а как рабочую основу. Оборонное сотрудничество, совместные учения и взаимодействие оборонных отраслей давно стали частью повседневности. Конкретных цифр официально не раскрывают, но сам факт тесного взаимодействия никто не оспаривает. Наконец, общий язык, история и духовные ценности - еще один важнейший фактор, который никому не стоит игнорировать.

Поэтому не удивительно, что вчера в Шуше весь мир увидел то, что азербайджанцы и турки знают давно: союз Азербайджана и Турции вечен. Те, кто рассчитывал на охлаждение, получили в ответ дорогу, по которой едут вместе, тоннели, которые строят сообща, школу, которую откроют вдвоём, и два флага, которые развеваются рядом. Этот союз держится на экономике, политике, обороне и культуре, и потому надежды тех, кто мечтает его пошатнуть, не сбудутся никогда.