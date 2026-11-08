В Баварии призвали вернуть обязательный воинский призыв в Германии

В Германии следует вернуть практику обязательного воинского призыва. Об этом заявил премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, ФРГ столкнулась с беспрецедентно высоким уровнем угроз. В связи с этим стране нужны масштабные вложения в вооружение и военную инфраструктуру, а также ускорение закупок для нужно армии, считает глава кабмина. При этом, как считает председатель ХСС, исключительно финансовых и организационных мер недостаточно.

"Нам снова нужна настоящая всеобщая воинская обязанность", - написал премьер.