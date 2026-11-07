"Двусторонний" проект на троих. Азербайджан вошел в TRIPP

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что США, Армения и Азербайджан запустили трёхсторонние технические группы по TRIPP.

Day.Az представляет публикацию:

США, Армения и Азербайджан запустили трехсторонние технические группы по "Маршруту Трампа". Первые две займутся транспортом и передачей электроэнергии. На вид это протокол уровня замминистров, но за ним стоит, пожалуй, самый важный сдвиг с августа прошлого года.

Пятнадцать месяцев Ереван настаивал, что TRIPP - сугубо двусторонний проект Армении и США. Пашинян называл маршрут предметом переговоров только с Вашингтоном, а в правящей партии ещё на днях повторяли, что TRIPP будет реализован лишь на армянской территории и к Азербайджану отношения не имеет. Теперь Баку официально сидит за столом, где определяют параметры маршрута и его стыковку. Азербайджан больше не наблюдает со стороны, а участвует в деталях. Ровно этого Баку и добивался.

Показательна и последовательность шагов. 28 октября парламент Армении ратифицировал рамочное соглашение с США, причем "за" голосовала только правящая фракция. Прошло девять дней, и появился трехсторонний формат. Вашингтон дождался, пока Ереван закроет юридическую процедуру, и сразу перевел процесс в практическую плоскость. Время деклараций закончилось, начинается инженерия.

Электроэнергия во второй группе тоже не случайна. TRIPP изначально задумывался шире, чем дорога: помимо железной дороги и трассы, в него входят ЛЭП, трубопроводы и связь. Энергомост через Зангезур открывает Баку прямой выход электроэнергии в Нахчыван и дальше, а Ереван получает транзитную ренту.

Главная фраза заявления касается "соединения с другими региональными инфраструктурными системами". Если перевести с дипломатического языка, речь о стыковке с линией Горадиз-Агбенд, которую Азербайджан доводит до армянской границы, и с участком примерно в 190 км через Нахчыван с выходом на Карс. Средний коридор получает недостающее звено, которого ждали десятилетиями.

При этом до первого поезда еще далеко. Акционерное соглашение и устав TRIPP Development Company, где у США 74%, а у Армении 26%, до сих пор не подписаны. Мирный договор только парафирован, и его подписание упирается в армянскую конституцию. Режим прохождения азербайджанских грузов придется прорабатывать тем же техгруппам. Армянская оппозиция голосовала против и называет проект угрозой суверенитету. Тегеран нервничает из-за американского присутствия у своей границы, а Москва осталась без роли, которую ей отводило заявление 2020 года.

Тем не менее Зангезурский коридор под американской вывеской перешел от политических формул к чертежам. Теперь главный индикатор - сроки. Если в ближайшие месяцы подпишут документы по TDC, а Горадиз-Агбенд выйдет к границе, к 2027 году разговор пойдет уже не о "маршруте", а о расписании.