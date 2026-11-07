Какой будет погода в Азербайджане в День Победы? - ПРОГНОЗ

8 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождь.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в некоторых районах полуострова осадки могут быть интенсивными. Ожидается усиление северо-западного ветра.

Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, днем - 12-14 градусов. Атмосферное давление повысится с 756 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами также ожидаются периодические осадки. В отдельных местах они будут интенсивными, возможны грозы и град, а в горных районах - снег. Местами временами будет наблюдаться туман. Ожидается периодическое усиление западного ветра.

Температура воздуха ночью составит 7-11 градусов тепла, днем - 14-17 градусов. В горных районах ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 2-6 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az