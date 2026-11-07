https://news.day.az/society/1872757.html В Лиме здание мэрии подсветили цветами флага Азербайджана в честь Дня Победы - ФОТО Историческое здание мэрии столицы Перу Лимы подсветили цветами Государственного флага Азербайджана в честь 8 Ноября - Дня Победы Азербайджана. Как передает Day.Az, здание мэрии расположено на Площади оружия в историческом центре Лимы, включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Лиме здание мэрии подсветили цветами флага Азербайджана в честь Дня Победы - ФОТО
Историческое здание мэрии столицы Перу Лимы подсветили цветами Государственного флага Азербайджана в честь 8 Ноября - Дня Победы Азербайджана.
Как передает Day.Az, здание мэрии расположено на Площади оружия в историческом центре Лимы, включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Его подсветка в цветах азербайджанского флага стала символом дружбы и солидарности между двумя странами.
Здание будет освещаться в цветах флага Азербайджана в течение трех дней.
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