В Лиме здание мэрии подсветили цветами флага Азербайджана в честь Дня Победы - ФОТО

Историческое здание мэрии столицы Перу Лимы подсветили цветами Государственного флага Азербайджана в честь 8 Ноября - Дня Победы Азербайджана.

Как передает Day.Az, здание мэрии расположено на Площади оружия в историческом центре Лимы, включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Его подсветка в цветах азербайджанского флага стала символом дружбы и солидарности между двумя странами.

Здание будет освещаться в цветах флага Азербайджана в течение трех дней.