Президент-призрак: в Армении треть населения не знает, кто такой Хачатурян

в Армении треть населения не знает, кто такой Хачатурян

Автор: Али Гасымов

В Армении обнаружился президент, которому удалось добиться поистине уникального результата.

Ваагн Хачатурян настолько успешно растворился в политическом пейзаже страны, что 30% опрошенных граждан либо ничего не знают о его деятельности, либо вообще не подозревают о существовании такого главы государства.

И это не шутка, а результаты исследования Gallup International. Положительно деятельность Хачатуряна оценили всего 13,2% респондентов.

Глава армянского представительства Gallup International Арам Навасардян назвал ситуацию нелепой. Но, пожалуй, самое нелепое здесь то, что президенту Армении, судя по результатам опроса, даже не нужно уходить в отставку, чтобы исчезнуть из поля зрения собственных граждан.

Видимо, в Ереване решили внедрить новую модель президентства: должность есть, президент есть, а вот о его существовании знают далеко не все. Осталось выяснить, получает ли он зарплату за невидимость или это уже входит в должностные обязанности.