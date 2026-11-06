В Университете Эссекса отметили шестую годовщину Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

В преддверии Дня Победы, отмечаемого 8 ноября, в Университете Эссекса в Великобритании состоялось мероприятие, посвященное шестой годовщине исторической Победы Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в Великобритании, мероприятие организовало Азербайджанское общество университета. В нем приняли участие советник посольства Азербайджана в Великобритании Рамиль Тагиев, докторант университета Фарид Адилов, избранный членом Комитета ООН по правам ребенка на 2027-2031 годы, председатель Азербайджанского общества Али Халилов, азербайджанские студенты и иностранные гости.

Участники почтили память шехидов, погибших за восстановление территориальной целостности страны. Гостям также представили видеоролики об истории и культуре Азербайджана, Победе в 44-дневной Отечественной войне и современном развитии страны.

Выступавшие подчеркнули историческое значение Победы, особую роль освобождения Шуши 8 ноября 2020 года, а также единство и сплоченность азербайджанского народа. Отдельное внимание уделили роли азербайджанской молодежи, обучающейся за рубежом, в продвижении истории и культуры страны и развитии связей между Азербайджаном и Великобританией.

В завершение состоялся обмен мнениями об историческом и культурном наследии Азербайджана, его современном развитии и перспективах двусторонних отношений.